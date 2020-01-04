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«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

05.01.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 декабря – последний день сорокадневного поста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но наступят сумерки, на небе загорится первая звезда – совсем как та, что возвестила о рождении младенца Иисуса, – и семьи сядут за стол. А потом пойдут в церковь, где в ночь на 7 января пройдет праздничное богослужение. Таковы традиции.

При воскресной школе в поселке Богатырское, что под Полоцком, планируют открыть первую в стране школу колокольного звона для подростков. Чтобы дети были ближе к истории и своим истокам.

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

Людмила Медведева, жительница посёлка Богатырское:
Когда в деревне жили, корова своя была. Творог был вкусный-вкусный. С бабушкой делали такую вкусную запеканочку. В печку сували горшочки такие – 3-4. Мы даже дрались за них – такая вкуснота была. 

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«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

А это блюдо – Богатырская ватрушка – в семье Медведевых выпекается только в канун Рождества. В рецепте –  свои секретные ингредиенты: например, хозяйка и помощники должны быть обязательно в национальных костюмах.  И, что крайне важно, приправить ватрушку нужно душевной песней.

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

Пока в печи томится ватрушка, самое время вспомнить, без чего не обходится ни одно Рождество – без сена под скатертью, сладкой кутьи и бесконечного ощущения счастья.

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«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

Людмила Медведева:
Приезжали к родителям. Естественно, что-то пекли, что-то выпекали вкусное, что-то зажаривали. Кабана к той поре кололи в деревне обязательно. Колбаска домашняя, печеночку пожарить... Если снежная зима, после застолья надо ж было растрястись – на санках с горки, смех, хохот.

Люди в материале: Людмила Медведева
 
 
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Новости Беларуси. 6 декабря – последний день сорокадневного поста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но наступят сумерки, на небе загорится первая звезда –...
 
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