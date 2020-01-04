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Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Готовятся к празднику Рождества и в православных храмах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Спасо-Евфросиниевском монастыре только-только появились елки. В самом разгаре – украшение иконостасов и отдельных икон.
Для этого заказали почти 200 живых цветов и привезли специальную ель – Нобилис – она идеальна для создания композиций.
Монахиня Рахиль, насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря:
Сегодня в монастыре – более 120 монахинь. Они держат пост и принимают причастие накануне великого праздника.
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Новости Беларуси. Готовятся к празднику Рождества и в православных храмах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Спасо-Евфросиниевском монастыре...
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