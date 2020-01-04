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Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы

05.01.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Готовятся к празднику Рождества и в православных храмах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы

Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы

В Спасо-Евфросиниевском монастыре только-только появились елки. В самом разгаре – украшение иконостасов  и отдельных икон.

«Что такое Рождество? В мир пришёл Спаситель в виде младенчика». Православные готовятся к одному из главных праздников

Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы

Для этого заказали почти 200 живых цветов и привезли специальную ель – Нобилис – она идеальна для создания композиций.

Заказали 200 живых цветов и специальную ель: как к Рождеству в храмах украшают иконостасы

Монахиня Рахиль, насельница Спасо-Евфросиниевского монастыря:
В монастыре готовятся, в первую очередь, духовно, душевно, телесно. К нам съезжается очень большое количество паломников, как правило, это студенты, молодежь.

«Мы даже дрались за них – такая вкуснота была». Как готовились и что пекли к Рождеству в деревне?

Сегодня в монастыре – более 120 монахинь. Они держат пост и принимают причастие накануне великого праздника.

Люди в материале: Монахиня Рахиль
 
 
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Новости Беларуси. Готовятся к празднику Рождества и в православных храмах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  В Спасо-Евфросиниевском монастыре...
 
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