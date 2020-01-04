Рождественский хоккей: участники турнира в Беларуси пришли к детям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники Рождественского турнира по хоккею на призы президента Беларуси объединились в одну команду и вручили подарки детям. Для этого спортсмены приехали в дома, где воспитывают ребят, оставшихся без опеки, предает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Семья Яновских особенная не только потому, что очень большая. В ней приемные родители воспитывают детей, которые остались без опеки. Сегодня здесь большой праздник.

«Большое спасибо, что пришли! Спасибо за подарки детям».

Хоккеисты Рождественского турнира на призы президента пришли в гости не с пустыми руками. Каждая из 12 команд вручила свой подарок – ноутбуки и телефоны, спортивный инвентарь и электросамокаты.

«Мы можем побыть с детьми, это так трогательно. Кстати, ребята живут в хороших условиях», – сказал менеджер команды Китая Сунь Байлян.

Это уже стало рождественской традицией для участников турнира: в один из дней отменить тренировку ради важного – побыть с теми, кому так нужна забота взрослых. Акцию проводит Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея.

«В этот раз мы навещали представителей четырех домов семейного типа. Уже перечислены от организаторов деньги, также детей ждет много радостных сюрпризов», – рассказала помощник председателя Президентского спортивного клуба Ксения Валаханович.

«Ребята, какая задача, знаете?». – «Да. Первое место!».

Без внимания и подарков, кажется, не остался никто. В 56-й школе, где учатся воспитанники, тоже был праздник. Дети и спортсмены разбились на команды и устроили соревнования. Был азарт, переживания и победители. И главное, были счастливы дети, ради которых все и собрались.