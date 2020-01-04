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Рождественский хоккей: участники турнира в Беларуси пришли к детям
05.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семья Яновских особенная не только потому, что очень большая. В ней приемные родители воспитывают детей, которые остались без опеки. Сегодня здесь большой праздник.
«Большое спасибо, что пришли! Спасибо за подарки детям».
Хоккеисты Рождественского турнира на призы президента пришли в гости не с пустыми руками. Каждая из 12 команд вручила свой подарок – ноутбуки и телефоны, спортивный инвентарь и электросамокаты.
Это уже стало рождественской традицией для участников турнира: в один из дней отменить тренировку ради важного – побыть с теми, кому так нужна забота взрослых. Акцию проводит Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея.
«Ребята, какая задача, знаете?». – «Да. Первое место!».
Без внимания и подарков, кажется, не остался никто. В 56-й школе, где учатся воспитанники, тоже был праздник. Дети и спортсмены разбились на команды и устроили соревнования. Был азарт, переживания и победители. И главное, были счастливы дети, ради которых все и собрались.
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Спортсмены приехали в дома, где воспитывают ребят, оставшихся без родителей.
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