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В гости к сказке. В Мирском замке прошел детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран
05.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Праздничные дни в самом разгаре, а это значит, что пора чудес и новогоднего волшебства продолжается. И где можно ощутить это лучше, нежели в
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В гости к сказке. В Мирском замке прошел детский Рождественский бал, собравший полсотни ребятишек из разных стран
Праздничные дни в самом разгаре, а это значит, что пора чудес и новогоднего волшебства продолжается. И где можно ощутить это лучше, нежели в настоящем замке?.....
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