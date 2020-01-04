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Впечатления и здоровье: туристы заполонили санатории и усадьбы Беларуси

05.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских санаториях и усадьбах нет свободных мест: путевки на новогодние праздники раскупили еще летом как местные жители, так и россияне, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Чтобы почувствовать себя настоящим шляхтичем из XVIII века, не нужна машина времени, достаточно отъехать на 50 километров от Минска. Там расположена историческая усадьба, которую посещают туристы со всего мира.

«Для тех, кто приезжает просто отдохнуть, работают точки с анимацией и музеи. Гостям, которые приезжают на экскурсии, мы предлагают колядный квест», – рассказал экскурсовод Змитер Титков.

В начале января предлагают поколядовать, побывать в гостях у колдуньи и Санта-Клауса, посмотреть кукольный театр «Батлейка». О том, что наступил уже 2020 год, напоминают только гаджеты в руках у школьников. Гости признаются: не хватает снега. Но это полностью компенсируется.

«Компенсируется окружающей средой, прекрасной атмосферой старины. Все так красиво, продуманно», – оценили Максим и Марина Кушнеры.

В Беларуси более двух тысяч усадеб. С приставками «агро», «эко», «историческая». Туда едут не только за свежим воздухом, но и за впечатлениями. Поэтому домики в глубинке превращаются в комплексы с музеями, мастерскими и магазинами.

Еще один туристический бренд Беларуси – санатории. Екатерина с дочерью приехала из Республики Коми. Ради местных процедур преодолели три тысячи километров.

«Территория хорошая, персонал очень добрый», – отметили Екатерина и Любовь Ерины.

Так говорит большая часть гостей. 65% туристов возвращаются сюда снова.

«Озеро и сама природа – просто великолепны. Беларусь – красивая страна», – признает турист из России Виктор Ершов.

Здесь можно полюбоваться природой и поправить здоровье. Медицинский персонал и современное оборудование помогают даже в серьезных случаях.

«Наиболее популярны процедуры, связанные с грязе- и теплолечением, различные методы физиотерапии, основанные на лазерной медицине, механические методы реабилитации при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата», – уточнил замдиректора по медицинской части Дмитрий Торопилов.

В одной из популярных белорусских здравниц номера заняты всегда. На зимние праздники путевки раскупают за год до рождественских каникул. 90% отдыхающих – иностранные туристы, большая часть из России.

«Беларусь рядом находится, славянские корни у нас общие, хорошее отношение белорусов к россиянам, у нас одно Союзное государство», – отметил турист из России Андрей Блохин.

Цены в белорусском санатории зависят от программы лечения и пожеланий туриста. Аренда усадьбы в сутки обойдется в 60 долларов на двоих. Впечатления на весь год обеспечены.



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Теги: Минск
 
 
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Цены в санаториях зависят от программы лечения и пожеланий туриста. Аренда усадьбы в сутки обойдется в 60 долларов на двоих.
 
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