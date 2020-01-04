|
Впечатления и здоровье: туристы заполонили санатории и усадьбы Беларуси
05.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусских санаториях и усадьбах нет свободных мест: путевки на новогодние праздники раскупили еще летом как местные жители, так и россияне, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Чтобы почувствовать себя настоящим шляхтичем из XVIII века, не нужна машина времени, достаточно отъехать на 50 километров от Минска. Там расположена историческая усадьба, которую посещают туристы со всего мира.
«Для тех, кто приезжает просто отдохнуть, работают точки с анимацией и музеи. Гостям, которые приезжают на экскурсии, мы предлагают колядный квест», – рассказал экскурсовод Змитер Титков.
В начале января предлагают поколядовать, побывать в гостях у колдуньи и Санта-Клауса, посмотреть
В Беларуси более двух тысяч усадеб. С приставками «агро», «эко», «историческая». Туда едут не только за свежим воздухом, но и за впечатлениями. Поэтому домики в глубинке превращаются в комплексы с музеями, мастерскими и магазинами.
Еще один туристический бренд Беларуси – санатории. Екатерина с дочерью приехала из Республики Коми. Ради местных процедур преодолели три тысячи километров.
Так говорит большая часть гостей. 65% туристов возвращаются сюда снова.
«Озеро и сама природа – просто великолепны. Беларусь – красивая страна», – признает турист из России Виктор Ершов.
Здесь можно полюбоваться природой и поправить здоровье. Медицинский персонал и современное оборудование помогают даже в серьезных случаях.
В одной из популярных белорусских здравниц номера заняты всегда. На зимние праздники путевки раскупают за год до рождественских каникул. 90% отдыхающих – иностранные туристы, большая часть из России.
«Беларусь рядом находится, славянские корни у нас общие, хорошее отношение белорусов к россиянам, у нас одно Союзное государство», – отметил турист из России Андрей Блохин.
Цены в белорусском санатории зависят от программы лечения и пожеланий туриста. Аренда усадьбы в сутки обойдется в 60 долларов на двоих. Впечатления на весь год обеспечены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены в санаториях зависят от программы лечения и пожеланий туриста. Аренда усадьбы в сутки обойдется в 60 долларов на двоих.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)