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В Лиде мужчина получил 3 года усиленного режима за звонок о «минировании» Дома культуры

05.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде мужчина получил 3 года усиленного режима за звонок о «минировании» Дома культуры

Суд Лидского района приговорил местного жителя к 3 годам в колонии строгого режима за выходку с лжеминированием Дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Еще 10 ноября около 22.00 мужчина позвонил в милицию и заявил, что заминирован Дом культуры железнодорожников. На место выезжали экстренные службы, но ничего не нашли. Как оказалось, фигурант ранее уже был судим, в том числе за такие выходки. А в тот вечер он был к тому же пьян.

В суде мужчина полностью признал вину. Учитывая, что он уже не в первый раз заведомо ложно сообщил об опасности, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Кроме того, обвиняемого будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

 
 
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Суд Лидского района приговорил местного жителя к 3 годам в колонии строгого режима за выходку с лжеминированием Дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба...
 

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