«Было много позитива». Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение о питерского СКА (1:4), которое стало для команды восьмым подряд в домашних матчах.

— Мы хорошо начали матч, показывали солидные скорости, но счет был 0:2, потому что СКА — команда, которая использует свои моменты. Далее «армейцы» взяли игру под контроль и реализовали еще одну возможность отличиться.

Мне понравилось, с каким настроем мы вышли на заключительный период, в котором вновь показывали хороший хоккей. Увы, свои шансы не использовали, и все же отмечу, что в матче было много позитивных моментов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Какие цели преследует команда в конце сезона? Считаете, еще есть шансы на плей-офф?

— Вам уже следовало бы хорошо меня выучить. Я всегда настраиваю команду на победу! Мы всегда заряжены на положительный результат. Наш гендиректор Дмитрий Басков послал игрокам сигнал, что каждый должен заслужить место в составе. Я согласен с этим месседжем. Наши задачи те же: побеждать, набираться опыта, готовить игроков для сборной. Сегодня вы могли увидеть прогресс молодых игроков. Он ощутим. Что касается плей-офф, то математические шансы у нас есть, а это значит, что мы продолжаем борьбу за плей-офф.

Также Крэйг Вудкрофт, комментируя регулярное включение в состав Дэнни Тэйлора и игнорирование имеющего лучшую статистику Михаила Карнаухова, заявил, что белорусские вратари должны заслужить место в составе, а Тэйлор хорошо себя показал в игре с «Северсталью».

Отметим, что минское «Динамо» идет на последнем месте в КХЛ и отстает от зоны плей-офф на 18 очков.