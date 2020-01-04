Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси будут разово выдавать двусторонние/транзитные разрешения Польши образца 2020 года автомобильным перевозчикам – в размере 50% от количества грузовых транспортных средств, предназначенных для международных автоперевозок грузов❗

Эти разрешения предназначены для международных автоперевозок грузов.

При каких условиях можно получить документ?

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, документ можно получить при следующем условии:

у перевозчика должно быть суммарно менее 0,5 «двусторонних и транзитных» и «транзитных» разрешений Польши образца 2020-го на один грузовик на 1-й квартал следующего года; необходимо предоставить форму государственной статистической отчетности 4-тр (международные) или справку о выручке от деятельности по международной перевозке грузов.

Это решение принято 30 декабря 2019 года по итогам организованных с 24 по 27 декабря во всех областных центрах и столице встреч представителей Минтранса с белорусскими международными перевозчиками.

Также, с учетом поступивших предложений перевозчиков, Минтранс дополнительно проработает с заинтересованными госорганами вопросы:

совершенствования контроля за использованием перевозчиками разрешений, в том числе на основе фактического пересечения транспортными средствами границы Республики Беларусь, а также наличия на конкретную перевозку соответствующей CMR-накладной;

подготовки предложений по корректировке нормативных правовых актов Республики Беларусь, в том числе внесения изменений и дополнений в Инструкцию о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок;

анализа достоверности предоставляемой автомобильными перевозчиками сведений о выручке от деятельности по международной перевозке грузов и количества грузовых автомобильных транспортных средств, используемых для выполнения международных автомобильных перевозок грузов.

Напомним, некоторым небольшим автомобильным международным грузоперевозчикам не дали на первый квартал 2020 года польские «дозволы» – разрешения на проезд по территории иностранного государства, а без них в Польшу дальнобойщиков не пустят.