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Не порадовали. Смотрите, как «зубры» проиграли питерскому СКА

05.01.2020 21:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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5 января минское «Динамо» почти при аншлаге проиграло питерскому СКА. Нельзя сказать, что «зубры» не боролись, но класс соперника проявился в умении наказывать за малейшие ошибки.

«Динамо» не может победить при домашней публике восемь игр подряд.

SPORT.TUT.BY показывает, как проходил сегодняшний матч, на который приехало много болельщиков из России.










 





 


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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» проиграло дома питерскому СКА, на арене был почти аншлаг.
 
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