Не порадовали. Смотрите, как «зубры» проиграли питерскому СКА

Источник материала: Tut.by

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5 января минское «Динамо» почти при аншлаге проиграло питерскому СКА. Нельзя сказать, что «зубры» не боролись, но класс соперника проявился в умении наказывать за малейшие ошибки.

«Динамо» не может победить при домашней публике восемь игр подряд.

SPORT.TUT.BY показывает, как проходил сегодняшний матч, на который приехало много болельщиков из России.

























































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