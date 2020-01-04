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Не порадовали. Смотрите, как «зубры» проиграли питерскому СКА
Источник материала: Tut.by
5 января минское «Динамо» почти при аншлаге проиграло питерскому СКА. Нельзя сказать, что «зубры» не боролись, но класс соперника проявился в умении наказывать за малейшие ошибки.
«Динамо» не может победить при домашней публике восемь игр подряд.
SPORT.TUT.BY показывает, как проходил сегодняшний матч, на который приехало много болельщиков из России.
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Минское «Динамо» проиграло дома питерскому СКА, на арене был почти аншлаг.
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