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Ветеринар рассказал, о чём нужно знать владельцам экзотических животных и стоит ли их вообще заводить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы все уже уяснили: 2020-й – год Белой Металлической Крысы. Правда, в свои законные права это милое животное вступит только 25 января. А пока властвует еще более милое создание – свинья.
Юлия Огнева, СТВ:
А вот рассказывают – это да. Ирина Недобоева присмотрела пару-тройку вариантов для домашнего зоопарка. Правда, как рассказала мне за эфиром, не для своего. Уж больно хороши.
Экзотов на прием к Алексею Базылевскому в последнее время приводят нередко. Говорит, сейчас уже особо не удивишь домашними питомцами в виде змей, ящеров и даже крокодилов. Но, беря на попечение таких домочадцев, не стоит забывать о безопасности... И своей в том числе.
Алексей Базылевский, ветеринар:
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Ветеринар рассказал, о чём нужно знать владельцам экзотических животных и стоит ли их вообще заводить
Новости Беларуси. Мы все уже уяснили: 2020-й – год Белой Металлической Крысы. Правда, в свои законные права это милое животное вступит только 25 января. А пока...
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