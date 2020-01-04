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На улице он – как собачка. Дома – как кот. Стоит ли заводить мини-пига?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мини-пиг Винсент даже слушать не хочет о домашнем режиме. Гулять на улице – любимое дело. Хозяйка Лиза души не чает в своем четвероногом домашнем хрюше и позволяет даже спать на своей подушке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Елизавета Марченко:
Лиза работает на конном манеже. Потому сюда с хозяйкой мини-пиг приезжает постоянно. Здесь у Винсента много друзей: коллеги Лизы, посетители. И даже с лошадьми поросенок нашел общий язык. А ради любимого лакомства даже поддается дрессировке.
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Новости Беларуси. Мини-пиг Винсент даже слушать не хочет о домашнем режиме. Гулять на улице – любимое дело. Хозяйка Лиза души не чает в своем четвероногом домашнем...
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