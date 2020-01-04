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В Беларуси снизили пошлины на посылки из-за рубежа
05.01.2020 21:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Лимиты по беспошлинному ввозу «бандеролей», которые собираются ввести в ЕАЭС, в Беларуси уже
Отдельные пункты правил остались прежними: за одно отправление суммой в 22 евро и массой до 10 килограммов платить пошлину не придется. Но если посылка дороже и тяжелее, за превышение норм пошлина составит 15% от стоимости ввозимого товара (не 30%, как раньше), но не меньше 2 евро за килограмм лишнего веса.
Лимиты и пошлины на посылки — инициатива государства, которое стремится защитить отечественный рынок от дешевого импортного товара из Китая, США и других стран, не входящих в ЕАЭС.
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Это предусмотрено решением Евразийской экономической комиссии по поэтапному сокращению норм.
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