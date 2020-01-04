В Беларуси снизили пошлины на посылки из-за рубежа

Лимиты по беспошлинному ввозу «бандеролей», которые собираются ввести в ЕАЭС, в Беларуси уже действуют . 1 января 2020 года в республике снизилась пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы. Лимит беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях снижен до 200 евро и 31 килограмма в месяц.

Отдельные пункты правил остались прежними: за одно отправление суммой в 22 евро и массой до 10 килограммов платить пошлину не придется. Но если посылка дороже и тяжелее, за превышение норм пошлина составит 15% от стоимости ввозимого товара (не 30%, как раньше), но не меньше 2 евро за килограмм лишнего веса.

Лимиты и пошлины на посылки — инициатива государства, которое стремится защитить отечественный рынок от дешевого импортного товара из Китая, США и других стран, не входящих в ЕАЭС.