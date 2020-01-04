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Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире

05.01.2020 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дебютантам Рождественского турнира минский лёд пока не покорился. Накануне сборная Штатов уступила хозяевам с разгромным счетом – 9:3, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире

Шайбами отличились белорусская звезда НХЛ Михаил Грабовский и Николай Лукашенко, который стал лучшим игроком матча.

«Большой размер был, они долго лежали». Кто подарил Александру Лукашенко коньки, и причём тут Рождественский турнир?

Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире

Кстати, младший сын Президента – самый молодой участник турнира. Ещё в 2019 году он участвовал в «Золотой шайбе».

«Думал сначала, что он не подарит». Малыш рассказал, как у него появилась идея попросить клюшку у Президента

Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире

Символично, что эти соревнования проходят параллельно с Рождественским турниром. Ведь опытные игроки готовы делиться опытом с юными хоккеистами. 6 января ребят ждёт звёздный мастер-класс.

Люди в материале: Николай Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Дебютантам Рождественского турнира минский лёд пока не покорился. Накануне сборная Штатов уступила хозяевам с разгромным счетом – 9:3, сообщили...
 
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