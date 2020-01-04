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Николай Лукашенко стал лучшим игроком матча Беларусь – США на Рождественском турнире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дебютантам Рождественского турнира минский лёд пока не покорился. Накануне сборная Штатов уступила хозяевам с разгромным счетом – 9:3, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Шайбами отличились белорусская звезда НХЛ Михаил Грабовский и Николай Лукашенко, который стал лучшим игроком матча.
Кстати, младший сын Президента – самый молодой участник турнира. Ещё в 2019 году он участвовал в «Золотой шайбе».
Символично, что эти соревнования проходят параллельно с Рождественским турниром. Ведь опытные игроки готовы делиться опытом с юными хоккеистами. 6 января ребят ждёт звёздный мастер-класс.
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Новости Беларуси. Дебютантам Рождественского турнира минский лёд пока не покорился. Накануне сборная Штатов уступила хозяевам с разгромным счетом – 9:3, сообщили...
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