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Кирилл Альшевский: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тренировать борисовский БАТЭ будет Кирилл Альшевский, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Свою карьеру он начинал как раз в составе борисовчан. Правда, затем покинул клуб, работал в «Динамо», старшим тренером молодежной и юношеской сборных Беларуси и даже был техническим директором АБФФ.
Правда, с 2019 года вернулся в Борисов и под его началом резервисты БАТЭ взяли золото чемпионата. Теперь руководство клуба надеется на повторение успеха уже с главной командой.
Про возможность возглавить БАТЭ: «Согласовали определенные условия и дальше уже стали работать»
Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:
Про свое назначение: Первый раз это было когда я ушел в минское «Динамо»
Первый раз это было, не буду скрывать, когда я ушел в минское «Динамо». Он сказал: «Я жду тебя назад. Возможно, в качестве главного тренера».
Второй раз было, когда я ушел с должности спортивного директора клуба. Где-то через год-полтора он сделал мне предложение вернуться на эту же должность. Я не сильно хотел возвращаться в данном контексте. Тогда был разговор о том, что я мог бы параллельно вести дубль и когда-нибудь возглавить первую команду.
«Мне было очень комфортно в дубле»
Мне было очень комфортно в дубле: отличный тренерский штаб, отличные футболисты, понятные задачи, минимум давления, то есть его фактически вообще нет. Делай, по большому счету, все, что хочешь. Главное – выполняй задачи, которые перед тобой стоят. Может быть это громко прозвучит, но в какой-то степени моему родному клубу понадобилась моя помощь. Я не вправе был отказаться. Понятно, были нюансы, но не принять приглашение было бы не совсем правильно. Оно не так просто далось, как может показаться. Не было такого, чтобы я пищал – так хотел занять эту должность. Нет – очень спокойно, взвешенно. Опять же, с определенными условиями, они оговаривались. Андрею Анатольевичу тоже пришлось пойти на то, на что ему не хотелось.
«Самая главная задача передо мной – это создать, даже приумножить хороший микроклимат в команде»
Самая главная задача передо мной – это создать, даже приумножить хороший микроклимат в команде, нацелить парней на одну и ту же задачу, количество задач, и создать хороший тренерский штаб. Если взаимоотношения внутри клуба и команды будут хороши, я убежден, уверен и могу даже гарантировать, что мы добьемся всех целей, которые будут перед нами поставлены.
Про комплектование команды: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки
Ломать ничего не будем. Будем преумножать. Не революция, а эволюция. Таким образом будем действовать. Да, у нас, возможно, появятся новые игроки. Но это будет точечно и буквально совсем чуть-чуть. Тот костяк и те футболисты, которые есть на сегодняшний момент, нас на 100 % устраивают – лично меня, тренерский штаб. И есть предпосылки к тому, чтобы ту игра, которая была в прошлом году, постараться сделать ее еще более основательной. Ведь эти игроки вместе провели уже целый год.
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Новости Беларуси. Тренировать борисовский БАТЭ будет Кирилл Альшевский, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Свою карьеру он начинал как раз в составе...
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