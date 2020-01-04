Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, проснуться раньше всей команды, чтобы отправиться на экскурсию. И тут не без сюрпризов.









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Олаф Принц, участник XVI Рождественского турнира (Швейцария):

На таком я еще не ездил!

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Олаф Принц:

Я не король, а всего лишь Принц.

Яна Шипко, корреспондент:

Водитель спросил меня, едем ли мы одни. А я ответила, что Принцу так и полагается.

Принц из Швейцарии на самом деле сейчас сисадмин в одном из университетов Берна. Профессиональный хоккей остался в прошлом, а вот привычки – отнюдь.

Яна Шипко:

Вам не холодно?





Олаф Принц:

Нормальная температура собственно.

Яна Шипко:

Вы просто привыкли ко льду.

Олаф Принц:

Да, точно, я на нём вырос.

Красивые здания, мы были тут ещё и вечером, с иллюминацией очень красиво… Ну а лучшее впечатление от турнира – это инфраструктура и прекрасная организация: от раздевалок до массажа. Мастер-классы, сами игры, судьи, отличный лёд. Уровневый турнир. Чувствуется, что у вас в стране любят хоккей.



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Швейцарская сборная вообще оказалась по-хорошему жадной до впечатлений: по городу уже пешком гуляли всей командой.