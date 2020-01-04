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Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, проснуться раньше всей команды, чтобы отправиться на экскурсию. И тут не без сюрпризов.
Легендарный ЗИС-8 словно сошёл с ретрофотографий. Идеально для первого свидания с историческим Минском.
Олаф Принц, участник XVI Рождественского турнира (Швейцария):
Олаф Принц под стать своей фамилии: сегодня единственный пассажир.
Олаф Принц:
Яна Шипко, корреспондент:
Принц из Швейцарии на самом деле сейчас сисадмин в одном из университетов Берна. Профессиональный хоккей остался в прошлом, а вот привычки – отнюдь.
Яна Шипко:
Олаф Принц:
Яна Шипко:
Олаф Принц:
Красивые здания, мы были тут ещё и вечером, с иллюминацией очень красиво… Ну а лучшее впечатление от турнира – это инфраструктура и прекрасная организация: от раздевалок до массажа. Мастер-классы, сами игры, судьи, отличный лёд. Уровневый турнир. Чувствуется, что у вас в стране любят хоккей.
Швейцарская сборная вообще оказалась по-хорошему жадной до впечатлений: по городу уже пешком гуляли всей командой.
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Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например,...
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