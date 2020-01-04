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Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

05.01.2020 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, проснуться раньше всей команды, чтобы отправиться на экскурсию. И тут не без сюрпризов.

Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

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Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

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На таком я еще не ездил!

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Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Олаф Принц:
Я не король, а всего лишь Принц.

Яна Шипко, корреспондент:
Водитель спросил меня, едем ли мы одни. А я ответила, что Принцу так и полагается.

Принц из Швейцарии на самом деле сейчас сисадмин в одном из университетов Берна. Профессиональный хоккей остался в прошлом, а вот привычки – отнюдь.

Яна Шипко:
Вам не холодно?

Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Олаф Принц:
Нормальная температура собственно.

Яна Шипко:
Вы просто привыкли ко льду.

Олаф Принц:
Да, точно, я на нём вырос. 

Красивые здания, мы были тут ещё и вечером, с иллюминацией очень красиво… Ну а лучшее впечатление от турнира – это инфраструктура и прекрасная организация: от раздевалок до массажа. Мастер-классы, сами игры, судьи, отличный лёд. Уровневый турнир. Чувствуется, что у вас в стране любят хоккей.

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Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Швейцарская сборная вообще оказалась по-хорошему жадной до впечатлений: по городу уже пешком гуляли всей командой.

Люди в материале: Яна Шипко, Олаф Принц
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например,...
 
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