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И на мамином Infiniti, и на своем BMW: «футболист» Илья Лухвич снова хвалится нарушениями ПДД

05.01.2020 21:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Год назад 19-летний тогда еще футболист Илья Лухвич стал известен не из-за своих спортивных достижений. СМИ обратили внимание на его Instagram, в котором парень выкладывал видео грубых нарушений ПДД на мамином Infiniti. История повторяется, но сейчас и на «финике», и на BMW.


Скриншот: by.tribuna.com

Напомним, Илья Лухвич — сын бывшего футболиста сборной Беларуси и тренера ФК «Минск» Александра Лухвича. Парень и сам выступал за «горожан», однако известен стал после серии роликов в Instagram, где хвастался, как грубо нарушает ПДД: объезжает пробки по обочине и по встречной, пересекает двойную сплошную, разъезжает на Infiniti прямо по площади Независимости.

После публикаций в СМИ Лухвичем-младшим заинтересовались правоохранители. Вскоре молодого человека задержали и завели уголовное дело, но это не было связано с его «покатушками». Выяснилось, что Илья и его девушка занимались мошенничеством — приобретали неисправные мобильники и продавали их под видом работающих. Молодым людям грозило до 4 лет лишения свободы, но 17 июля суд приговорил Илью Лухвича к двум годам «домашней химии», его подругу Анастасию Будько — к 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.


Илья и Анастасия в суде

Не прошло и полгода, как парень вновь появился в соцсетях. Издание «Трибуна» обратило внимание — у Лухвича новый аккаунт в Instagram, который после публикации в СМИ стал закрыт. В нем молодой человек, как и ранее, размещает видео своих лихачеств на дорогах.

Один из первых постов — трогательная встреча Ильи и Infiniti FX, на которой парень и гонял по Минску. Она состоялась еще в июле — судя по дате, как только машину вернули семье Лухвичей после приговора суда.


Скриншот: by.tribuna.com

Судя по аккаунту, Илья продолжил ездить на авто, принадлежащем матери — хотя Александр Лухвич обещал отобрать машину у сына. Своим привычкам парень не изменяет — все та же лихая езда с перестроениями через несколько полос.

Вот еще один интересный пост — в Instagram-аккаунт MAJORKA, который называет себя самым скандальным в стране, появился узнаваемый автомобиль с предложением отгадать личность водителя, который пересек стоп-линию на красный сигнал светофора.

Этот эпизод Лухвич-младший прокомментировал лично — напомнил свою фамилию, а заодно имя и отчество.

Скриншот: by.tribuna.com

Похвастался Илья и своим новым автомобилем — BMW. И сразу выложил неправильную парковку на нем, попавшую в паблик во «ВКонтакте».



«Наша Нива» связалась с Ильей Лухвичем, но парень от комментариев отказался, посоветовал журналистам удалить его номер телефона и никогда больше не звонить. А вот его отец очень удивился и пообещал с сыном разобраться.

— Не может быть… Infiniti у него давно нет, мы забрали. BMW — это его, он сам приобрел автомобиль в лизинг. Это старая модель, не стоит дорого. Сын работает в салоне, продает автомобили. Он стал более разумным, спокойным. Ни в какие истории не попадал, не гоняет, насколько я знаю… Так что спасибо, что сообщили, разберусь. Поговорю с ним, — сказал Александр Лухвич.

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Теги: Минск
 
 
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