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И на мамином Infiniti, и на своем BMW: «футболист» Илья Лухвич снова хвалится нарушениями ПДД
Источник материала: Tut.by
Год назад 19-летний тогда еще футболист Илья Лухвич стал известен не из-за своих спортивных достижений. СМИ обратили внимание на его Instagram, в котором парень выкладывал видео грубых нарушений ПДД на мамином Infiniti. История повторяется, но сейчас и на «финике», и на BMW.
Напомним, Илья Лухвич — сын бывшего футболиста сборной Беларуси и тренера ФК «Минск» Александра Лухвича. Парень и сам выступал за «горожан», однако известен стал после серии роликов в Instagram, где хвастался, как
После публикаций в СМИ Лухвичем-младшим заинтересовались правоохранители. Вскоре молодого человека
Не прошло и полгода, как парень вновь появился в соцсетях. Издание
Один из первых постов — трогательная встреча Ильи и Infiniti FX, на которой парень и гонял по Минску. Она состоялась еще в июле — судя по дате, как только машину вернули семье Лухвичей после приговора суда.
Судя по аккаунту, Илья продолжил ездить на авто, принадлежащем матери — хотя Александр Лухвич обещал отобрать машину у сына. Своим привычкам парень не изменяет — все та же лихая езда с перестроениями через несколько полос.
Вот еще один интересный пост — в Instagram-аккаунт MAJORKA, который называет себя самым скандальным в стране, появился узнаваемый автомобиль с предложением отгадать личность водителя, который пересек стоп-линию на красный сигнал светофора.
Этот эпизод Лухвич-младший прокомментировал лично — напомнил свою фамилию, а заодно имя и отчество.
Похвастался Илья и своим новым автомобилем — BMW. И сразу выложил неправильную парковку на нем, попавшую в паблик во «ВКонтакте».
— Не может быть… Infiniti у него давно нет, мы забрали. BMW — это его, он сам приобрел автомобиль в лизинг. Это старая модель, не стоит дорого. Сын работает в салоне, продает автомобили. Он стал более разумным, спокойным. Ни в какие истории не попадал, не гоняет, насколько я знаю… Так что спасибо, что сообщили, разберусь. Поговорю с ним, — сказал Александр Лухвич.
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История повторяется, но сейчас и на «финике», и на BMW.
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