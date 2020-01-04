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В Пинске на ходу загорелось колесо велосипеда
05.01.2020 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Велосипедиста назвали «призрачным гонщиком».
Скриншот из видео
Странное видео появилось на канале zello.Пинск.ГАИ. Оно настолько необычное, что похоже на постановочное.
На нём запечатлено, как в районе футбольной Академии в Пинске, парни на автомобиле подъезжают к человеку, который держит в руках велосипед с горящим задним колесом.
Мужчина довольно спокойно реагирует на происходящее и меланхолично пытается потушить возгорание, рядом стоит металлическая канистра. Подъехавшие на авто парни спрашивают, как такое могло случиться, на что получают ответ, что на велике перевозили бензин.
Парни смеются и называют велосипедиста «призрачный гонщик» и уезжают.
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Велосипедиста назвали «призрачным гонщиком». Скриншот из видео Странное видео появилось на канале zello.Пинск.ГАИ. Оно настолько необычное, что похоже на...
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