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В Пинске на ходу загорелось колесо велосипеда

05.01.2020 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Велосипедиста назвали «призрачным гонщиком».

В Пинске на ходу загорелось колесо велосипеда

Скриншот из видео

Странное видео появилось на канале zello.Пинск.ГАИ. Оно настолько необычное, что похоже на постановочное.

На нём запечатлено, как в районе футбольной Академии в Пинске, парни на автомобиле подъезжают к человеку, который держит в руках велосипед с горящим задним колесом.

Мужчина довольно спокойно реагирует на происходящее и меланхолично пытается потушить возгорание, рядом стоит металлическая канистра. Подъехавшие на авто парни спрашивают, как такое могло случиться, на что получают ответ, что на велике перевозили бензин.

Парни смеются и называют велосипедиста «призрачный гонщик» и уезжают.

 
 
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  Велосипедиста назвали «призрачным гонщиком». Скриншот из видео Странное видео появилось на канале zello.Пинск.ГАИ. Оно настолько необычное, что похоже на...
 
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