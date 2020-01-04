В Пинске на ходу загорелось колесо велосипеда

Источник материала: Виртуальный Брест

Велосипедиста назвали «призрачным гонщиком».





Скриншот из видео

Странное видео появилось на канале zello.Пинск.ГАИ. Оно настолько необычное, что похоже на постановочное.

На нём запечатлено, как в районе футбольной Академии в Пинске, парни на автомобиле подъезжают к человеку, который держит в руках велосипед с горящим задним колесом.

Мужчина довольно спокойно реагирует на происходящее и меланхолично пытается потушить возгорание, рядом стоит металлическая канистра. Подъехавшие на авто парни спрашивают, как такое могло случиться, на что получают ответ, что на велике перевозили бензин.

Парни смеются и называют велосипедиста «призрачный гонщик» и уезжают.