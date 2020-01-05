Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 6 января 2020 года православные христиане отмечают Сочельник. Сегодня 6-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 360 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 6 января

Национальный день песочного печенья в США;

День трех королей в Германии;

Рождественский сочельник;

Святки (1 день).

▶ Какой праздник 6 января по церковному календарю и можно ли работать

6 января 2020 года христиане отмечают Сочельник или вечер Рождества Христова. Это один из важнейших семейных праздников, когда вся семья собирается за ужином. По поверью, именно 6 января родился Иисус Христос. В этот день завершается Филипповский пост.

В этот день верующие православные чтут память преподобномученицы Евгении и мучеников Прота, Иакинфа, Клавдии и преподобного Николая.

Само Рождество Христово 2020 идет следом: это 7 января – праздник очищенной души и богатого стола.

С этого дня начинаются 12 дней Святок – до самого Крещения. Это время гаданий. В само Рождество гадать нельзя – зато гадают, начиная с двенадцатого дня Святок.

▶ 6 января: что можно делать, а что нельзя

На Руси в канун Рождества обычно колядовали. Кроме того, молодые девушки гадали в это время. Одной из главных традиций являлась баня. Считалось, что если 6 января попариться в жаркой бане, то здоровье станет крепче в сто раз.

Считается, если загадать желание на Рождество – такое сбудется обязательно. А самый верный и христиански правильный способ загадать желание на Рождество – это помолиться. Можно своими словами, но искренне и от души.

А главное – ни в коем случае ни о чем греховном (о мести обидчикам, к примеру). Не молятся просто о деньгах – это стяжательство, алчность, то есть тоже грех. Стоит молиться о том, ради чего вам эти деньги нужны – о новом жилье для семьи, образовании для детей и пр.

По народным поверьям, 6 января нельзя:

нельзя садиться к столу, пока не взойдет первая рождественская звезда;

не садитесь к Святому ужину в черной одежде;

не выносите в этот день из дома мусор;

в Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием;

не запрещайте колядовать в вашем доме. Если не впустите их – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите достатка и процветания.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Агата, Клавдия, Евгения;

Артем, Иннокентий, Николай, Сергей.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 6 января

снег идет – урожай на яблоки;

если 6 января на небе видно Млечный путь, значит, лето будет теплым;

на богатую кутью звездное небо – куры хорошо будут нестись и родит горох;

лунная ночь – ждите урожая на бахчу;

иней на деревьях – родят орехи и садовина;

если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от болезней на весь будущий год.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 6 января

563 – заново освящён собор Святой Софии в Константинополе, пострадавший после землетрясения 557 года;

1834 – состоялось принятие Государственного гимна России "Боже, царя храни!";

1886 – немецкий химик Клеменc Винклер открыл германий – предсказанный Д. И. Менделеевым "экасилиций". Его открытие оказалось лучшим на то время подтверждением теории Менделеева;

1896 – премьера фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер;

1900 – русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море;

1912 – Нью-Мексико стал 47-м по счету штатом США;

1939 – немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии;

1943 – для личного состава Красной Армии введены погоны;

1950 – МиГ-17 стал первым серийным самолётом, превысившим скорость звука в горизонтальном полёте;

1952 – на престол взошла Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций;

1958 – в Мюнхене разбился самолёт с футбольной командой "Манчестер Юнайтед" на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба;

2018 – с космодрома на мысе Канаверал произведен первый запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy.

▶ Кто из знаменитостей родился 6 января

Если человек родился в Рождественский Сочельник, по поверью, он всегда будет счастливым и никогда не будет нуждаться в деньгах. Этим людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, который станет надежной защитой от злых сил.

В этот день родились такие знаменитости:

1412 – Жанна д’Арк, национальная героиня Франции, по обвинению в колдовстве была сожжена на костре в 1431 году;

1745 – Жак-Этьенн Монгольфье, младший из двух братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара;

1822 – Генрих Шлиман, немецкий археолог, раскопавший легендарную Трою;

1938 – Адриано Челентано, итальянский киноактер, эстрадный певец, режиссер "Бинго Бонго", "Укрощение строптивого";

1939 – Валерий Лобановский, советский и украинский футбольный тренер;

1946 – Сид Барретт, английский музыкант, композитор и певец, основатель группы "Pink Floyd";

1955 – Роуэн Аткинсон, английский актер, режиссер и сценарист ("Мистер Бин");

1986 – Алекс Тёрнер, британский рок-музыкант, фронтмен британской инди-рок группы Arctic Monkeys, один из основателей проекта The Last Shadow Puppets;

1986 – Ирина Шейк, российская супермодель и актриса, с 2010 по 2015 год состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду.