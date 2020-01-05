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Литва почти в 4 раза расширила список профессий, по которым иностранцев берут на упрощенных условиях
Источник материала: Tut.by
В Литве расширили список рабочих специальностей для легального трудоустройства иностранцев. Если в конце прошлого года их было 15, то на первую половину 2020-го — 68. Об этом
В Литве существует список дефицитных профессий, по которым иностранцам с 2017 года можно трудоустраиваться без специальных разрешений. Его пересматривают раз в полугодие. К примеру, в этом перечне на второе полугодие 2019 года
В 2019 году в списке было 15 профессий, а в этом — 68, однако это не значит, что появилось много новых профессий — список дополнен родственными профессиями,
По прогнозам, в этом году больше всего потребуется каменщиков, специалистов по установке лесов, штукатуров, сварщиков, сборщиков металлических корпусов, операторов станков ЧПУ (гибка металла), мясников, работников на бойне, швей, водителей большегрузных машин.
По данным Службы занятости Литвы, профессии попадают в этот список с учетом спроса и предложения. Например, в сфере промышленности и строительства рабочих мест в два раза больше, чем безработных с необходимой специальностью, а в секторе услуг — в пять раз.
Кроме того, с учетом пожеланий или инвестиций работодателей, прогнозируют рост спроса на профессии.
«Каждый год мы составляем барометр возможности трудоустройства на основе опросов работодателей и в регионах и во всей Литве. Мы опрашиваем больше 4000 работодателей, смотрим, в чем они больше всего нуждаются», — сказала глава Службы занятости Милда Янкаускене.
Сколько белорусов уезжает на заработки в Литву?
По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, за 9 месяцев прошлого года работать в Литву уехало 903 человека. Из них 8 — это работники сферы обслуживания, торговли и 895 — устроились по рабочим специальностям. По количеству уехавших туда на работу белорусов Литву обгоняют только Россия и Польша.
В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.
По данным литовской стороны, только в первом полугодии 2019-го служба занятости
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Литва почти в 4 раза расширила список профессий, по которым иностранцев берут на упрощенных условиях
В прошлом году иностранцы могли легально устроиться на работу по 15 профессиям.
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