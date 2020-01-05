Сегодня свой профессиональный праздник отмечают банковские и финансовые работники страны

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Беларуси календарь профессиональных праздников начинается со Дня банковских и финансовых работников. Символично, что отмечают его в первое январское воскресенье, в этом году — это 5 января, ведь банковскую систему считают опорой государства.

Профессиональный праздник установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. В 1921 году Совет Народных Комиссаров БССР учредил в Минске Белорусскую контору государственного банка. Работа учреждения началась через год — 3 января 1922 года. Именно с этой даты и берет свое начало история о развитии и становлении банковской системы Беларуси.

ОАО «АСБ Беларусбанк» — ведущий банк в нашей стране. Он сочетает профессиональный опыт и богатые традиции с репутацией надежного партнера. Девиз этой финансовой структуры: «Все­гда рядом». Так оно и есть. Более шести миллионов жителей Беларуси выбирают «Беларусбанк». Доверие клиентов и партнеров ежегодно растет, а значит, — и народная любовь. В подтверждение — «Беларусбанк» десять раз становился победителем премии «Народная марка».

На Дубровенщине ОАО «АСБ Беларусбанк» представлен центром банковских услуг №210 г.Дубровно, который не первый год успешно возглавляет Елена Курашевич. Кроме обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, здесь оказывают полный спектр услуг для физических лиц.

Постоянное развитие и стабильное качество

Многие жители района пользуются услугами банка. ЦБУ №210 оказывает своим клиентам не только традиционные банковские услуги (открытие счета, продажа-покупка валюты, оформление кредита и т.д.). В Беларусбанке можно сделать денежные переводы, оформить страховку, купить лотереи.

—Развитию и качеству розничных банковских услуг Бела­русбанк уделяет самое пристальное внимание: предлагает новые услуги и виды сбережения для различных социальных групп населения, полный спектр валютно-обменных операций, востребованы услуги по отправке и получению международных переводов, — говорит Елена Курашевич. — Одним из со­временных и прогрессивных направлений розничного бизнеса является предоставление услуг с использованием банков­ских платежных карточек. Сейчас практически у каждого жителя района есть карточка ОАО «АСБ Беларусбанк».

Сегодня Беларусбанк активно расширяет линейку карточных продуктов. Наиболее популярны такие клубные продукты, как клуб #настарт — для молодого поколения, #шчодры — подходит для большинства наших граждан и прекрасно может заменить зарплатную карточку. Для любителей путешествовать подойдет карта клуба «Карт-бланш», а клуб «Бархат» — специальное предложение для пенсионеров.

Дистанционно — значит удобно

Особое внимание сегодня уделяется развитию и внедрению новых технологий безналичных расчетов. Востребованным стало проведение финансовых операций без посещения банка.

Большую популярность среди жителей района приобретают новые сервисы дистанционного банковского обслуживания: SMS-банкинг, М-банкинг, интернет-банкинг. Эти услуги позволяют держателям пластиковых карточек проводить финансовые операции круглосуточно, не выходя из дома, с помощью мобильного телефона и интернета. Кстати, в ЦБУ №210 организовано мультипользовательское рабочее место для клиентов. Здесь каждый желающий может научиться пользоваться интернет-банкингом.

Клиент — главный партнёр

С каждым годом сумма доверенных банку физическими лицами денежных средств возрастает. Это говорит о том, что граждане доверяют Беларусбанку. Отдельное внимание — качеству консультаций. Доброжелательно встречая каждого посетителя, специалист банка всегда готов оказать профессио­нальную помощь в решении самых сложных вопросов.

—Политика коллектива банка в работе с клиентами строится на принципах установления партнерских отношений в расчете на долгосрочное сотрудниче­ство, — подчеркивает Елена Курашевич. Опираясь на накопленный опыт, обладая рядом преимуществ, используя достигнутое, как старт, мы вправе рассчитывать на успех. Сделать продукты востребованными, услуги удобными, обеспечить безукоризненное качество обслуживания — наша задача.

Команда профессионалов

Сегодняшний штат Дубровенского ЦБУ — 17 человек.

—Основой стабильной работы нашего ЦБУ всегда были и остаются люди. Каждого из сотрудников отличает преданность своей работе, ответ­ственность, добросовестность, вежливость в отношениях с клиентами, помощь, — убеждена Елена Курашевич. — Наш коллектив не только профессиональный, но и дружный. Хорошая команда — одна из обязательных составляющих умелого ведения дел. Учителями, профессионалами являются Рита Клепицкая, Наталья Чепелова, Алла Чевис, Наталья Кузьменкова, Татьяна Рябцева, Светлана Мицкевич.

Лучшие среди лучших

Под какие проценты можно получить потребительский кредит? Кого взять поручителем? Какой необходимо платить первый взнос? — на эти и многие другие вопросы в течение рабочего дня не одному десятку клиентов дает точный ответ и объясняет, советует, предлагает Анжела Дударева. В системе Анжела Евгеньевна — человек уважаемый, ее банковский стаж — 26 лет.

О кредитах, процентах, вкладах, финансах специалист по ОРБУ сектора розничного и корпоративного бизнеса первой категории ЦБУ №210 знает буквально все. Анжела Дударева не раз была занесена на Доску почета центра. По итогам работы 2019 года, за активную и плодотворную работу, достигнутые результаты специалисту объявлена благодарность областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк».

Сочетание профессионализма и трудолюбия помогло заслужить авторитет в коллективе Ирине Осипенко, управляющей операционной службы, Елене Машкиной, главному специа­листу сектора розничного и корпоративного бизнеса, Юлии Бориковой, ведущему специалисту сектора розничного и корпоративного бизнеса. По итогам работы 2019 года они занесены на Доску почета Дубровенского ЦБУ.

В непосредственных обязанностях управляющей операционной службой ЦБУ №210 Ирины Осипенко — организация и контроль работы специалистов, привлечение клиентов, продажа и реклама банковских услуг. Ирина Сергеевна семнадцать лет работает в банковской системе. Коренная дубровенка окончила Оршанский ОГМЭК, затем поступила в БГЭУ и начала работать кассиром в филиале №210 «Беларусбанка». Выбору профессии способ­ствовал математический склад ума и природная коммуникабельность.

В банковскую сферу Елена Машкина попала по счастливой случайности. После окончания базовой школы поступила в кооперативный техникум. Вернулась на малую родину, в Дубровно, и устроилась работать в райпо. Заочно окончила БГСХА по специальности «анализ и бухгалтерский учет». А после выхода из декретного отпуска Елену пригласили работать в ЦБУ №210.

Ведущий специалист сектора Юлия Борикова пришла в ЦБУ №210 в 2009 году после окончания Полоцкого государственного университета, где изучала финансы и кредит. Работала специалистом по операционно-кассовой работе. За добросовестный и плодотворный труд, личный вклад и достигнутые результаты в работе поощрялась благодарностью и Почетной грамотой центра.

Корпоративный дух поддерживают многие общие дела и интересы, членство в общественных организациях, совместные экскурсии, участие в культурно-массовых, благотворительных акциях.

Директор ЦБУ №210 г.Дубровно ОАО «АСБ Беларусбанк» Елена Курашевич поздравила всех работников и ветеранов труда коллектива, а также сотрудников Бел­агропромбанка и финансового отдела райисполкома с профессиональным праздником — Днем банковских и финансовых работников, а всех клиентов банка — с Новым годом и Рождеством:

Она пожелала всем крепкого здоровья, душевной гармонии, семейного и финансового благополучия, свершения самых грандиозных планов и надежд! Пусть все задумки и идеи воплотятся в реальность и принесут лишь благополучие и удовлетворение.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.