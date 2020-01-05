Преподаватель по классу фортепиано Молотковичской ДШИ Елена Богович умеет открывать таланты

Источник материала: Полесская правда



За успехами учеников всегда стоит профессиональный и мудрый педагог. Такой является Елена Богович из Молотковичской ДШИ.

Елена Богович учит детей игре на фортепиано. В школу искусств она пришла совсем юным педагогом после окончания Пинского государственного колледжа искусств. Учеников у Елены Валерьевны было не много, но совсем скоро сразу четверых она подготовила на конкурс.

– Когда из школы выпускаются ее ученики, становится жаль, и воз-никает вопрос: что же будет дальше? – говорит директор Молотковичской ДШИ Михаил Полховский. – Елена Валерьевна в таких случаях улыбается и говорит, что впереди будут еще лучше. Так и получается. Она очень терпелива к детям. Специальность «фортепиано» для Елены Валерьевны – не только предмет, а возможность дарить детям прекрасный мир музыки. Она умеет открывать таланты, заставляет поверить ребят в свои силы, многие из ее воспитанников участвуют в областных и республиканских конкурсах, а после выпуска из нашей школы выбирают для поступления специальности, связанные с музыкой.

Недавно Елена Валерьевна Богович сдала один из главных для педагога экзаменов – на высшую категорию. За этим и другими ее достижениями стоит напряженный труд, высокий профессионализм и преданность своему делу.

Людмила РЕБКОВЕЦ

Фото предоставлено Молотковичской ДШИ