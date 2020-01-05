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Преподаватель по классу фортепиано Молотковичской ДШИ Елена Богович умеет открывать таланты
06.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Елена Богович учит детей игре на фортепиано. В школу искусств она пришла совсем юным педагогом после окончания Пинского государственного колледжа искусств. Учеников у Елены Валерьевны было не много, но совсем скоро сразу четверых она подготовила на конкурс.
Недавно Елена Валерьевна Богович сдала один из главных для педагога экзаменов – на высшую категорию. За этим и другими ее достижениями стоит напряженный труд, высокий профессионализм и преданность своему делу.
Людмила РЕБКОВЕЦ
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> За успехами учеников всегда стоит профессиональный и мудрый педагог. Такой является Елена Богович из Молотковичской ДШИ. Елена Богович учит детей игре на...
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