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Православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Главные традиции и блюда праздника

06.01.2020 09:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник 6 января 2020 года православные христиане отмечают Рождественский сочельник – (Навечерие) Рождества Христова.

Православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Главные традиции и блюда праздника
Название сочельника происходит от слова «сочиво» – особого постного блюда, вкушаемого в этот день – обваренных зерен пшеницы (риса, чечевицы), смешанных с соком или медом.

По традиции, этот день у верующих проходит в строгом посте, в который не принято вкушать пищи (кроме сочива) до появления на небе первой звезды – символа Вифлеемской звезды (выноса свечи на праздничном богослужении).

Рождественским сочельником завершается предшествующий Рождеству Христову 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост.

На праздник Рождества Христова Литургия совершается ночью с 6 на 7 января и соединяется с Всенощным богослужением.

Рождество Христово 2020 – один из 12 главных церковных праздников в году – православные христиане отмечают во вторник, 7 января, пишет segodnya.ua. В этот день во всех храмах совершаются рождественские литургии. Празднованию предшествует 40-дневный пост, который начинается 28 ноября в день памяти апостола Филиппа.

Рождество Христово 2020: главные традиции


Накануне Рождества 2020 нужно украсить дом иконами, скатертями, ладанками и елями (символизируют евангельское дерево). Наши предки также ставили в доме пшеничный сноп, который является символом благополучия, семейной гармонии и богатого урожая. Также на Рождество зажигаются свечи. Приветствуют друг друга фразой: "Христос родился. Славим его".

Самый приятный момент всего праздника для большинства – дарение подарков. В Европе, Америке, Украине и других странах одинаково принято петь песни и смотреть семейные фильмы.

На Сочельник, вечером 6 января, нужно приготовить постный ужин.


Традиционные блюда на Сочельник 2020

кутья – каша из пшеницы или риса, в которую добавляют мед, изюм, мак, орехи;

узвар – компот из сухофруктов;

постный борщ;

блины и пироги;

вареники с капустой;

голубцы с рисом;

рыбные блюда.

Любимой рождественской традицией считается колядование, а также вертеп. Дети и взрослые разыгрывают сцены рождения Христа, разносят по домам кутью и поют рождественские песни. Традиционно принято давать колядующим угощение и деньги.

Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января

Нельзя стирать, убирать, шить, выносить мусор из дома.

Запрещено ходить на охоту или рыбалку.

Нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.

На Рождество нельзя надевать старую одежду.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.

Считается, что на Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.

Во многих источниках можно встретить информацию, что в Рождество гадания наиболее точны, и многие действительно их устраивают. Однако это языческая традиция, которая не является традиционным рождественским или святочным обрядом.
 
 
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В понедельник 6 января 2020 года православные христиане отмечают Рождественский сочельник – (Навечерие) Рождества Христова.
 
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