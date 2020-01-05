|
Православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Главные традиции и блюда праздника
Источник материала: Партизан
В понедельник 6 января 2020 года православные христиане отмечают Рождественский сочельник – (Навечерие) Рождества Христова.
Название сочельника происходит от слова «сочиво» – особого постного блюда, вкушаемого в этот день – обваренных зерен пшеницы (риса, чечевицы), смешанных с соком или медом.
По традиции, этот день у верующих проходит в строгом посте, в который не принято вкушать пищи (кроме сочива) до появления на небе первой звезды – символа Вифлеемской звезды (выноса свечи на праздничном богослужении).
Рождественским сочельником завершается предшествующий Рождеству Христову 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост.
На праздник Рождества Христова Литургия совершается ночью с 6 на 7 января и соединяется с Всенощным богослужением.
Рождество Христово 2020 – один из 12 главных церковных праздников в году – православные христиане отмечают во вторник, 7 января, пишет
Рождество Христово 2020: главные традиции
Накануне Рождества 2020 нужно украсить дом иконами, скатертями, ладанками и елями (символизируют евангельское дерево). Наши предки также ставили в доме пшеничный сноп, который является символом благополучия, семейной гармонии и богатого урожая. Также на Рождество зажигаются свечи. Приветствуют друг друга фразой: "Христос родился. Славим его".
Самый приятный момент всего праздника для большинства – дарение подарков. В Европе, Америке, Украине и других странах одинаково принято петь песни и смотреть семейные фильмы.
На Сочельник, вечером 6 января, нужно приготовить постный ужин.
Традиционные блюда на Сочельник 2020
кутья – каша из пшеницы или риса, в которую добавляют мед, изюм, мак, орехи;
узвар – компот из сухофруктов;
постный борщ;
блины и пироги;
вареники с капустой;
голубцы с рисом;
рыбные блюда.
Любимой рождественской традицией считается колядование, а также вертеп. Дети и взрослые разыгрывают сцены рождения Христа, разносят по домам кутью и поют рождественские песни. Традиционно принято давать колядующим угощение и деньги.
Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января
Нельзя стирать, убирать, шить, выносить мусор из дома.
Запрещено ходить на охоту или рыбалку.
Нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.
На Рождество нельзя надевать старую одежду.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.
Считается, что на Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.
Во многих источниках можно встретить информацию, что в Рождество гадания наиболее точны, и многие действительно их устраивают. Однако это языческая традиция, которая не является традиционным рождественским или святочным обрядом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник 6 января 2020 года православные христиане отмечают Рождественский сочельник – (Навечерие) Рождества Христова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)