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Сегодня – сочельник. Как правильно встретить Рождество?
06.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
День накануне Рождества самый строгий в посту. Принимать пищу не принято до появления первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую, указавшую волхвам путь к месту рождения Иисуса. На самом деле пост заканчивается после вечерни, когда в храме ставится специальная свеча, перед которой возносят песнопения в честь Рождества. После литургии можно есть сочиво, или кутью – кашу из цельных зерен пшеницы или риса, заправленную медом, орехами и сухофруктами.
Посещение всенощной службы — это лучший способ встретить праздник, однако многие приходят церковь Рождественским утром.
Возвратившись с торжественного богослужения, хозяйки накрывают праздничный стол из традиционных угощений. Одним из таких является кутья, а также блюда из свинины, птицы и рыбы.
В Рождественский сочельник, как и в Рождество, принято совершать милосердные поступки, молиться и помогать людям. В эти дни важно избегать конфликтов с близкими.
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