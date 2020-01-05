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Сегодня – сочельник. Как правильно встретить Рождество?

06.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня – сочельник. Как правильно встретить Рождество?
6 января в канун Рождества Христова православные верующие особенно готовятся к наступающему празднику, весь день наполнен особым настроением, ведь остается совсем немного времени до светлого торжества. В Рождественский сочельник важно правильно подготовиться к празднику и постараться посетить богослужения, чтобы встретить торжество с чистой душой и добрыми помыслами.

День накануне Рождества самый строгий в посту. Принимать пищу не принято до появления первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую, указавшую волхвам путь к месту рождения Иисуса. На самом деле пост заканчивается после вечерни, когда в храме ставится специальная свеча, перед которой возносят песнопения в честь Рождества. После литургии можно есть сочиво, или кутью – кашу из цельных зерен пшеницы или риса, заправленную медом, орехами и сухофруктами.

Посещение всенощной службы — это лучший способ встретить праздник, однако многие приходят церковь Рождественским утром.

Возвратившись с торжественного богослужения, хозяйки накрывают праздничный стол из традиционных угощений. Одним из таких является кутья, а также блюда из свинины, птицы и рыбы.

В Рождественский сочельник, как и в Рождество, принято совершать милосердные поступки, молиться и помогать людям. В эти дни важно избегать конфликтов с близкими.

 
 
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