Как заменить сантехнику в хрущевке: лайфхаки по пайке труб, монтажу канализации и замене кранов

Источник материала: Tut.by

При ремонте, замене и установке сантехники в домах и квартирах многими мастерами допускаются ошибки, способные подпортить жизнь хозяев в будущем. Профессиональный строитель и видеоблогер Павел Сидорик рассказал, как их избежать при самостоятельном монтаже канализации и водопровода на примере ремонта в хрущевке.

В видео Павел рассказал о хитростях при резке полипропиленовых труб, какими инструментами не стоит пользоваться и как правильно выполнять пайку труб.

Например, для резки труб не подойдет болгарка — полипропилен плавится. Ножовка тоже не годится — рез получается не ровным, а сам процесс утомительным. Для этого нужны специальные ножницы.

Также видеоблогер показывает как правильно пользоваться паяльником для сварки полипропиленовых труб, как собирать трубы канализации и как заменить шаровые краны.

В видео есть несколько полезных лайфхаков от опытных сантехников, которые помогут сделать сантехнику без ошибок самостоятельно.