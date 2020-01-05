Учащиеся Буда-Кошелевской ДШИ представили наш район на международном фестивале-конкурсе искусств «Золотая мечта»

Источник материала: Газета Авангард

Учащиеся Буда-Кошелевской детской школы искусств достойно представили наш район на международном фестивале-конкурсе искусств «Золотая мечта», прошедшем в Могилеве.





На протяжении трех дней более 1500 участников из Беларуси, Украины, России соревновались в вокальном, хореографическом и музыкально-инструментальном искусстве в разных номинациях. Организатором мероприятия выступил Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы. Главная цель проведения фестиваля-конкурса – популяризация различных жанров художественного творчества, поддержка талантливых детей и творческой молодежи, развитие творческих способностей и повышение уровня исполнительского мастерства.

По итогам конкурса дипломами лауреата различных степеней награждено свыше 170 участников, среди которых и талантливые представители Будакошелевщины. Так, дипломов II степени удостоены: образцовый хореографический коллектив «Простор» (руководитель Наталья Пескова), в номинации «Вокал» – Валерия Михаленко (руководитель Инна Орлова). Дипломом III степени награжден Тимофей Старостенко (руководитель Ирина Гребцова) в номинации «Музыкально-инструментальное искусство».





Мы поздравляем наших юных артистов и желаем им покорения новых творческих высот. Так держать!

Наталья МАКСИМОВА

Фото автора