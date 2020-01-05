Министр: новогодние балы во Дворце Независимости станут традицией









Первый венский бал во дворце Независимости прошел 28 декабря 2019 года. На него были приглашены лучшие представители белорусской молодежи, а также белорусского истеблишмента. Посетил бал и президент страны Александр Лукашенко.





"Традиция балов во дворце республики будет продолжена. Ее заложил в прошлом году президент страны", – заявил министр культуры Юрий Бондарь.

ОНТ. "В этом году мы привнесли (в формат мероприятия – Прим.) специфику оперного венского бала", – сказал министр в эфире программы "Контуры" на телеканале





При этом он сообщил, что разновидностей балов много.





"Есть и бал адвокатов, и карамельный бал, которые также соответствуют новогодней тематике", – сказал Бондарь.





Отвечая на вопрос о тематике и формате следующего новогоднего бала во Дворце Независимости, министр сказал: "О формате мы подумаем, но бал обязательно будет. Это красивая традиция нашей суверенной Беларуси".





Венский бал 28 декабря стал первым подобным мероприятием в современной истории страны.



