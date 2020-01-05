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Тревожный пазл: Конституция, выборы и давление России
Источник материала: Партизан
А процесс “углубленной интеграции” идет в соответствии с референдумом 1995 года, итоги которого может отменить только другой референдум.
Такой ответ из министерства экономики получили граждане, обратившиеся в Совет министров с требованием прекратить переговоры об «углубленной интеграции» с Россией, пишет
Вот что думает по этому поводу заместитель министра экономики Е.Перминова:
— решение республиканского референдума от 14 мая 1995 года «является окончательным и имеет обязательную силу»;
— это решение можно отменить другим референдумом;
— никаких угроз суверенитету Республики Беларусь нет.
“Ведущаяся подготовка к изменению беларуской Конституции и к предстоящим «президентским выборам», а также непрекращающееся давление на Беларусь со стороны России — все это складывается в единый, весьма угрожающий для нашей страны «пазл», – отмечают авторы группы Конституция.
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А процесс “углубленной интеграции” идет в соответствии с референдумом 1995 года, итоги которого может отменить только другой референдум.
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