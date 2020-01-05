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Тревожный пазл: Конституция, выборы и давление России

06.01.2020 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А процесс “углубленной интеграции” идет в соответствии с референдумом 1995 года, итоги которого может отменить только другой референдум.

Такой ответ из министерства экономики получили граждане, обратившиеся в Совет министров с требованием прекратить переговоры об «углубленной интеграции» с Россией, пишет "Белорусская правда".

Вот что думает по этому поводу заместитель министра экономики Е.Перминова:

— решение республиканского референдума от 14 мая 1995 года «является окончательным и имеет обязательную силу»;

— это решение можно отменить другим референдумом;

— никаких угроз суверенитету Республики Беларусь нет.

“Ведущаяся подготовка к изменению беларуской Конституции и к предстоящим «президентским выборам», а также непрекращающееся давление на Беларусь со стороны России — все это складывается в единый, весьма угрожающий для нашей страны «пазл», – отмечают авторы группы Конституция.
 
 
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А процесс “углубленной интеграции” идет в соответствии с референдумом 1995 года, итоги которого может отменить только другой референдум.
 
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