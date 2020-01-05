В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 января около часа дня в Смолевичском районе потребовалась помощь лосю.

По сведениям Минского ОУМЧС, животное угодило в полынью озера неподалёку от деревни Батуринка. Млекопитающее находилось в десяти метрах от берега и не могло выбраться самостоятельно.



Фото: Минское ОУМЧС

Подразделения МЧС проломали лед у береговой линии, а группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду и направила лося к очищенному от льда участку озера и береговой линии.



Фото: Минское ОУМЧС

Спасённое животное ушло в лес.

В предыдущем месяце другой лось провалился под лёд в Городокском районе.