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В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 января около часа дня в Смолевичском районе потребовалась помощь лосю.
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Подразделения МЧС проломали лед у береговой линии, а группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду и направила лося к очищенному от льда участку озера и береговой линии.
Спасённое животное ушло в лес.
В предыдущем месяце другой лось провалился под лёд в Городокском районе.
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Новости Беларуси. 5 января около часа дня в Смолевичском районе потребовалась помощь лосю. По сведениям Минского ОУМЧС, животное угодило в полынью озера...
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