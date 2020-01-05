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В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться

06.01.2020 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 января около часа дня в Смолевичском районе потребовалась помощь лосю. 

По сведениям Минского ОУМЧС, животное угодило в полынью озера неподалёку от деревни Батуринка. Млекопитающее находилось в десяти метрах от берега и не могло выбраться самостоятельно. 

В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться
Фото: Минское ОУМЧС 

Подразделения МЧС проломали лед у береговой линии, а группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду и направила лося к очищенному от льда участку озера и береговой линии. 

В Смолевичском районе лось угодил в полынью и не мог выбраться
Фото: Минское ОУМЧС 

Спасённое животное ушло в лес. 

В предыдущем месяце другой лось провалился под лёд в Городокском районе. 

На выручку парнокопытному пришли спасатели – здесь подробности

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Новости Беларуси. 5 января около часа дня в Смолевичском районе потребовалась помощь лосю.  По сведениям Минского ОУМЧС, животное угодило в полынью озера...
 
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