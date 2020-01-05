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Штаты разочарованы поведением Ирака и угрожают санкциями, "которых он еще не видел"

06.01.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты разочарованы решением парламента Ирака рекомендовать правительству вывести американские войска из страны после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймайні.

Об этом сообщает The New York Times.

"Пока мы ждем дальнейших разъяснений относительно правового основания и последствий сегодняшней резолюции, мы настойчиво призываем иракских лидеров еще раз взвесить важность отношений в сфере экономики и безопасности между двумя странами и постоянного присутствия Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ", - заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

В то же время, как сообщается, президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Багдада после того, как парламент Ирака призвал войска США покинуть страну.

"Если они попросят нас уйти и сделают это не очень дружелюбно, мы введем против них такие санкции, которых они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими", — цитирует axios Трампа.


Он добавил: если войска покинут Ирак, Багдад должен компенсировать Вашингтону стоимость авиабазы.

"У нас чрезвычайно дорогая авиабаза. Её строительство стоило миллиарды долларов — задолго до меня. Мы не покинем страну, пока они не заплатят нам за это", - сказал американский лидер.

Напомним: парламент Ирака в воскресенье проголосовал за вывод тысяч американских военнослужащих с военных баз в стране после ракетного удара, в результате которого погиб командующий специальных сил Ирана генерал Касем Сулеймани.

Как сообщалось, командующий элитных сил «Эль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис в пятницу были ликвидированы ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада.

Читайте также: Возле американского посольства в Ираке снова упали ракеты — СМИ
Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе назвал убийство командира элитного иранского спецподразделения «Эль-Кудс» генерала Касема Сулеймани «актом международного терроризма со стороны США».

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, сокрушив помещения пропускного пункта, камеры наблюдения и окна.
 
 
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Соединенные Штаты разочарованы решением парламента Ирака рекомендовать правительству вывести американские войска из страны после ликвидации иранского генерала...
 
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