В Минтруда рассказали о бонусах при отложенном выходе на пенсию

Так, мужчина с 30 годами трудового стажа и средней по стране заработной платой в стандартной ситуации получил бы пенсию в размере 368 рублей, если на 5 лет отказаться от выплат - сумма составит 706 руб.

"То есть пенсия увеличится в 1,9 раза, прибавка существенная. В среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина - 26 лет. Этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный", - сообщил в интервью ОНТ заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, его слова приводит БЕЛТА .

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