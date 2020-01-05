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В Минтруда рассказали о бонусах при отложенном выходе на пенсию
06.01.2020 09:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Так, мужчина с 30 годами трудового стажа и средней по стране заработной платой в стандартной ситуации получил бы пенсию в размере 368 рублей, если на 5 лет отказаться от выплат - сумма составит 706 руб.
"То есть пенсия увеличится в 1,9 раза, прибавка существенная. В среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина - 26 лет. Этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный", - сообщил в интервью ОНТ заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, его слова приводит
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