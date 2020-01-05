Митрополит Павел поздравил православных с Рождеством

TUT.BY — Сердечно поздравляю всех вас со светозарным и мироспасительным праздником Рождества Христова! — говорит митрополит Павел в своем послании, пишет





По его словам, это совершенно особый праздник.





— Наша христианская миссия — творить добро не от случая к случаю, но регулярно и постоянно. В наших силах, с помощью Божией, совершать добрые дела каждый день.





Господь призывает всех нас творить добро по мере наших возможностей и помнить, что есть такие добрые дела, к которым призваны все христиане. Это искреннее прощение нанесенных нам обид и молитва за наших ближних, сердечное сострадание к нуждающимся и молитвенное воздыхание к Богу о тех, кому мы не можем помочь физически. Если мы будем проявлять больше терпения, чуткости, внимания, уважения друг ко другу, если будем прощать и молиться друг за друга, то мир, в котором мы живем, станет лучше. Если мы хотим изменить и направить общество к добру, святости и правде, то нам следует начать этот процесс с самих себя, с преображения наших душ светом Евангельских заповедей.









Митрополит Павел пожелал всем, чтобы «пример благочестивых волхвов вдохновил всех нас на исполнение Христовых заповедей, дабы нам достойно присоединиться к вселенскому празднованию Рождества Христова, принеся Богомладенцу Христу свои скромные, но искренние дары — дела добра, любви и милосердия».





— «Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте! Христос на земле — возноситесь!» — провозглашает в эти светлые дни Святая Церковь. Встретим же Господа подобающими дарами и принесём Ему вместо золота, ладана и смирны крепкую веру, вдохновенную надежду, деятельную любовь. Почтим Боговоплощение соборной молитвой, участием в богослужениях и святых Таинствах, нерасторжимым единением в Церкви Христовой, которая есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3: 15). Возрадуемся и возвеселимся, яко с нами Бог!





проведет службы в Свято-Духовом кафедральном соборе в 9.00 и 17.30. В Рождество, 7 января, — в 0.00 и в 16.45. 6 января митрополит Павелслужбы в Свято-Духовом кафедральном соборе в 9.00 и 17.30. В Рождество, 7 января, — в 0.00 и в 16.45.



