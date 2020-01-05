День рождения Жанны д'Арк. Вспоминаем историю девственницы, которая спасла Францию и сгорела заживо

Источник материала: Tut.by

Она жила 600 лет назад. Удивительно, но ее имя до сих пор на устах у людей. Эту девушку по праву можно считать самым популярным человеком 15-го века. Воительница, еретичка, святая, незаконорожденная принцесса или сумасшедшая? В день рождения Жанны д’Арк вспоминаем самые известные факты и мифы о ней.

Жанна глазами Scorpio Jin Magazine

Жанна появилась на свет 6 января 1412 года во французской деревушке Домреми в эпоху Столетней войны. И одно это — самый первый миф об Орлеанской девственнице. Достоверная дата рождения Жанны — до сих пор причина споров многих историков. А 6 января — всего лишь дата декрета папы Пия X о причислении Жанны к лику блаженных. В этом документе указан и альтернативный год рождения — 1408−1409. Эту версию поддерживают те исследователи, которые считают Жанну бастардом королевских кровей.

Поразительно, но и сегодня сохранились дом, в котором выросла девушка, и церковь с купелью, в которой ее крестили. По свидетельствам соседей и знакомых, Жанна росла в простой крестьянской семье, носящей фамилию Дарк. А вот дворянский вариант — д’Арк появился гораздо позже, уже после ее смерти.

Девочка Жанна помогала родителям по хозяйству: готовила, пряла, ухаживала за домашними животными. И ее жизнь не отличалась бы от судьбы сотни тысяч молодых крестьянок того времени, если бы в 13 лет Жанна не стала слышать голоса.

Эти голоса, по ее словам, принадлежали святой Екатерине, святой Маргарите и архангелу Михаилу. Святые сообщили Жанне, что ее главная миссия — спасти Францию, а именно: снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства.

Жюль Бастьен-Лепаж. «Видение Жанны д’Арк», 1879

Легко сказать — спасти. Вот уже целый век страну раздирала страшная война с Англией. И согласно последнему мирному договору в Труа, король Англии Генрих V становился законным наследником французского престола и правителем Франции, в обход дофина, будущего короля Карла VII.

Карла оставляли ни с чем, а две страны — объединялись. И что могла с этим поделать крестьянская простушка?

Тем не менее, когда Жанне исполнилось 16 лет, она направилась в Орлеан, к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру, чтобы заявить о своей миссии. Прославленный вояка рассмеялся ей в лицо, но Жанна была настойчива и спустя год приехала еще раз. Как раз в день знаменитой Селедочной битвы англичан и французов. И предсказала капитану печальный для его армии исход. Правдивое пророчество девушки заставило де Бодрикура присмотреться к ней повнимательней. Он дал ей сопроводительное письмо, эскорт, мужскую одежду и отправил на аудиенцию к дофину.

Наталья Водянова в образе Жанны

Путешествие было непростым и полным опасностей. Если бы не протекция архангела Михаила, как утверждала сама Жанна, ко двору Карла они бы так и не добрались.

Первая встреча короля и Орлеанской девы получилась необычной. Приближенные будущего монарха разделились на два лагеря: одни отговаривали принца от этой встречи, утверждая, что девушку ведет сам дьявол. Другие — напоминали о пророчестве Мерлина (того самого из времен короля Артура и рыцарей Круглого стола). Предсказание гласило, что Францию спасет дева из Лотарингии (как раз из той местности, откуда была родом Жанна).

Карл согласился на аудиенцию, но решил устроить тест для девушки. Пригласив ее в зал, он усадил вместо себя на трон пажа. Жанна, войдя на прием, полностью проигнорировала молодого человека, восседавшего на троне, и направилась прямиком к Карлу, затерявшемуся в толпе придворных. Когда смущенный дофин спросил как она его узнала, Жанна ответила: «Мне указал на вас архангел Михаил».