Минское “Динамо” уступило питерскому СКА. Это восьмое подряд домашнее поражение

SPORT.TUT.BY «Зубры» активно начали матч, но армейцы дважды воспользовались ошибками хозяев и повели со счетом 2:0 благодаря голам Йоонаса Кемппайнена и Андрея Кузьменко, пишет





Дальше матч проходил с ощутимым преимуществом «армейцев». Это привело еще к двум шайбам, авторами которых стали Миро Аалтонен и Василий Глотов.



