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Соболенко выиграла первый матч в 2020 году, одолев россиянку Гаспарян в Шэньчжэне

06.01.2020 08:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко взяла верх над россиянкой Маргаритой Гаспарян в первом раунде турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) — 6:3, 6:0. В Шэньчжэне белоруска защищает титул, который завоевала здесь год назад.


Фото: twitter.com/WTA

В отличие от Маргариты Гаспарян (96 WTA), которая накануне сыграла два поединка в квалификации, для Арины Соболенко (11 WTA) этот матч стал первым в 2020 году. Арина начала его с гейма на подаче, причем борьба за очко затянулась. Арина отыграла два брейк-пойнта и лишь с четвертой попытки реализовала геймбол.

Уже в следующем гейме Арина заработала первый брейк-пойнт, а оформить брейк ей удалось в четвертом гейме — 3:1.

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