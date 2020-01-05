Саснович победила немку Фридзам в первом раунде турнира в Шэньчжене

Источник материала: Tut.by

Третья ракетка Беларуси Александра Саснович обыграла немку Анну-Лену Фридзам в первом раунде турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) — 6:2, 6:3.



Фото: Reuters

В четвертом гейме первого сета Александра Саснович (69 WTA) сделала брейк и захватила лидерство в борьбе с Анной-Леной Фридзам (141 WTA) — 3:1. В восьмом гейме Саша имела два сетбола и на втором — закрыла партию.

Во втором сете Саснович оказалась в роли догоняющей, отдав сопернице гейм на подаче. Впрочем, ей удалось уйти со счета 1:3. Более того, Саша выиграла пять геймов подряд, причем в завершении поединка отыгралась с 15:40, а затем подала на вылет.

Итог поединка, который длился один час и шестнадцать минут, — 6:2, 6:3 в пользу Александры Саснович

Статистика матча Саснович — Фридзам Попадание первой подачи: 60,3% — 69,6%

Выигрыш первой подачи: 76,3% — 62,5%

Выигрыш второй подачи: 48% — 28,6%

Эйсы: 2 — 0

Двойные ошибки: 3 — 5

Реализация брейк-пойнтов: 57,1% (4 из 7) — 16,7% (1 из 6)

Все выигранные очки: 63 — 46

Во втором раунде турнира в Шэньчжене Саснович встретится с китаянкой Ван Цян (28 WTA), которая накануне была сильнее Унс Джабир (81 WTA) из Туниса — 6:0, 6:3.