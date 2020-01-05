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Саснович победила немку Фридзам в первом раунде турнира в Шэньчжене
Источник материала: Tut.by
Третья ракетка Беларуси Александра Саснович обыграла немку Анну-Лену Фридзам в первом раунде турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) — 6:2, 6:3.
В четвертом гейме первого сета Александра Саснович (69 WTA) сделала брейк и захватила лидерство в борьбе с Анной-Леной Фридзам (141 WTA) — 3:1. В восьмом гейме Саша имела два сетбола и на втором — закрыла партию.
Во втором сете Саснович оказалась в роли догоняющей, отдав сопернице гейм на подаче. Впрочем, ей удалось уйти со счета 1:3. Более того, Саша выиграла пять геймов подряд, причем в завершении поединка отыгралась с 15:40, а затем подала на вылет.
Итог поединка, который длился один час и шестнадцать минут, — 6:2, 6:3 в пользу Александры Саснович
Во втором раунде турнира в Шэньчжене Саснович встретится с китаянкой Ван Цян (28 WTA), которая накануне была сильнее Унс Джабир (81 WTA) из Туниса — 6:0, 6:3.
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Во втором сете Саснович оказалась в роли догоняющей, отдав сопернице гейм на подаче. Впрочем, ей удалось уйти со счета 1:3. Более того, Саша выиграла пять геймов...
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