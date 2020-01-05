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Саснович победила немку Фридзам в первом раунде турнира в Шэньчжене

06.01.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третья ракетка Беларуси Александра Саснович обыграла немку Анну-Лену Фридзам в первом раунде турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) — 6:2, 6:3.


Фото: Reuters

В четвертом гейме первого сета Александра Саснович (69 WTA) сделала брейк и захватила лидерство в борьбе с Анной-Леной Фридзам (141 WTA) — 3:1. В восьмом гейме Саша имела два сетбола и на втором — закрыла партию.

Во втором сете Саснович оказалась в роли догоняющей, отдав сопернице гейм на подаче. Впрочем, ей удалось уйти со счета 1:3. Более того, Саша выиграла пять геймов подряд, причем в завершении поединка отыгралась с 15:40, а затем подала на вылет.

Итог поединка, который длился один час и шестнадцать минут, — 6:2, 6:3 в пользу Александры Саснович

Статистика матча Саснович — Фридзам

Попадание первой подачи: 60,3% — 69,6%
Выигрыш первой подачи: 76,3% — 62,5%
Выигрыш второй подачи: 48% — 28,6%
Эйсы: 2 — 0
Двойные ошибки: 3 — 5
Реализация брейк-пойнтов: 57,1% (4 из 7) — 16,7% (1 из 6)
Все выигранные очки: 63 — 46

Во втором раунде турнира в Шэньчжене Саснович встретится с китаянкой Ван Цян (28 WTA), которая накануне была сильнее Унс Джабир (81 WTA) из Туниса — 6:0, 6:3.

 
 
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Во втором сете Саснович оказалась в роли догоняющей, отдав сопернице гейм на подаче. Впрочем, ей удалось уйти со счета 1:3. Более того, Саша выиграла пять геймов...
 
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