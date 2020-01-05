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Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем
Источник материала: СТВ
Всё началось с того, что американский комедийный актёр Энди Ричтер показал снимок МРТ домашнего любимца своего друга. Полученное изображение вызвало шквал эмоций у пользователей соцсетей.
«Мопс моего друга пошёл к ветеринару», –
Животное на снимке не очень похоже на простого мопса, скорее создание напоминает инопланетное существо. Люди разошлись во мнениях относительно увиденного. Кто-то сказал, что не мог унять смех несколько минут. Кто-то написал, что ему обеспечены кошмары на ближайшую ночь.
Немного ранее мы показывали животных, при виде которых сложно удержаться от улыбки.
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Всё началось с того, что американский комедийный актёр Энди Ричтер показал снимок МРТ домашнего любимца своего друга. Полученное изображение вызвало шквал эмоций...
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