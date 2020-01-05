ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем

06.01.2020 10:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Всё началось с того, что американский комедийный актёр Энди Ричтер показал снимок МРТ домашнего любимца своего друга. Полученное изображение вызвало шквал эмоций у пользователей соцсетей. 

Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем
Фото: pixabay.com 

«Мопс моего друга пошёл к ветеринару», – подписал изображение Энди. 

Животное на снимке не очень похоже на простого мопса, скорее создание напоминает инопланетное существо. Люди разошлись во мнениях относительно увиденного. Кто-то сказал, что не мог унять смех несколько минут. Кто-то написал, что ему обеспечены кошмары на ближайшую ночь. 

Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем
Фото: twitter.com/AndyRichter 

Немного ранее мы показывали животных, при виде которых сложно удержаться от улыбки. 

На снимках использовался фотомонтаж – здесь подробнее

Люди в материале: Энди Ричтер, Andy Richter
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всё началось с того, что американский комедийный актёр Энди Ричтер показал снимок МРТ домашнего любимца своего друга. Полученное изображение вызвало шквал эмоций...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Смолевичском районе спасатели помогли лосю выбраться из полыньи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика