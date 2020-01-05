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5 января в Слуцке пройдет мастер-класс Андрея Устинова по кундалини-йоге
06.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В программе: дыхательная методика ребёрфинг и гонг-релаксация. Занятия будут проходить по адресу ул. Монахова, 7. Продолжительность мастер-класса два часа. Стоимость 25р. Записать можно по телефону 8 (029) 636-89-12.
Ведущий мастер класса - сертифицированный преподаватель Кундалини йоги, мастер гонга и звукотерапии Андрей Устинов. Андрей Устинов. Духовное имя Darashan Adjeet Singh. Преподаватель Кундалини йоги. В практике более 8 лет. Член правления Российской Федерации Кундалини Йоги. Закончил Международную Школу Учителей Кундалини йоги Амритнам Саровар.
Автор оздоровительного курса "здоровая спина", звуко-энерготерапевт, йогатерапевт, был инициирован Уйгурскими Шаманами Солнца. Прошёл обучение у мастера звукотерапии Викрампал Сингха. Закончил Институт Массажа Ю. В. Сытенко по классу массажист-универсал.
Программа мастер-класса:
Вибрации гонга способны освободить от заблокированных эмоций, рассекая мысли, которые их порождают и поддерживают. Гонг воздействует на тело и тонкие каналы/меридианы, его звук резонирует со всеми чакрами и используется как мощный инструмент для их открытия и гармонизации. Он может также пробудить/оживить и объединить все 10 тонких тел, а также ввести вас в состояние нейтрального ума.
Ребёфинг - это специальный вид практики, когда необходимо срочно выправить энергетическую структуру человека, чтобы избавить его от всевозможных болезненных тенденций и запустить процесс самоисцеления.
УНП 690338713
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В программе: дыхательная методика ребёрфинг и гонг-релаксация. Занятия будут проходить по адресу ул. Монахова, 7. Продолжительность мастер-класса два часа.
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