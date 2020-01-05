5 января в Слуцке пройдет мастер-класс Андрея Устинова по кундалини-йоге

Источник материала: Слуцк Город





В программе: дыхательная методика ребёрфинг и гонг-релаксация. Занятия будут проходить по адресу ул. Монахова, 7. Продолжительность мастер-класса два часа. Стоимость 25р. Записать можно по телефону 8 (029) 636-89-12.

Ведущий мастер класса - сертифицированный преподаватель Кундалини йоги, мастер гонга и звукотерапии Андрей Устинов. Андрей Устинов. Духовное имя Darashan Adjeet Singh. Преподаватель Кундалини йоги. В практике более 8 лет. Член правления Российской Федерации Кундалини Йоги. Закончил Международную Школу Учителей Кундалини йоги Амритнам Саровар.

Автор оздоровительного курса "здоровая спина", звуко-энерготерапевт, йогатерапевт, был инициирован Уйгурскими Шаманами Солнца. Прошёл обучение у мастера звукотерапии Викрампал Сингха. Закончил Институт Массажа Ю. В. Сытенко по классу массажист-универсал.

Программа мастер-класса:

практика Кундалини Йоги присоединит нас к потоку ПРОЦВЕТАНИЯ

посредством техники РЕБЁФИНГ создадим новое представление о себе

и увеличенной ГОНГ-релаксацией зафиксируем и усилим действие практи

Вибрации гонга способны освободить от заблокированных эмоций, рассекая мысли, которые их порождают и поддерживают. Гонг воздействует на тело и тонкие каналы/меридианы, его звук резонирует со всеми чакрами и используется как мощный инструмент для их открытия и гармонизации. Он может также пробудить/оживить и объединить все 10 тонких тел, а также ввести вас в состояние нейтрального ума.

Ребёфинг - это специальный вид практики, когда необходимо срочно выправить энергетическую структуру человека, чтобы избавить его от всевозможных болезненных тенденций и запустить процесс самоисцеления.

Гонг способен остановить ум, создать состояние безмолвия, открывающее доступ к изначальной мудрости. «Гонг – первый и последний инструмент для человеческого сознания. Есть только единственный способ вытеснить и управлять человеческим сознанием – звук гонга. Сила Вселенной – в звуке. Гонг – это первичный созидающий звук. Из этого звука рождается сознание: гонг подобен отцу и матери вместе. У сознания нет возможности противостоять гонгу, на котором хорошо играют. » — Йоги Бхаджан

УНП 690338713