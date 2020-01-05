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Объявлен конкурс по благоустройству и озеленению в Брестской крепости

06.01.2020 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

До 20 января принимаются заявки на участие в конкурсе по оформлению объектов внешнего благоустройства и озеленения мемориала «Брестская крепость-герой» и прилегающих территорий.

Объявлен конкурс по благоустройству и озеленению в Брестской крепости

Целью конкурса является разработка и реализация на территории крепости ландшафтного благоустройства, озеленения, флористических решений, инсталляций в соответствии с функциональным зонированием территории, общей концепцией, градостроительной документацией (проект детального планирования исторического центра г. Бреста включая Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – далее ПДП) и проектом зон охраны, утвержденным постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 12 октября 2005 г. № 21 «Об утверждении проекта зон охраны историко-культурной ценности – «Брестская крепость».

Задачами конкурса являются:

2.1. разработка ландшафтно-флористических решений, ландшафтная организация и оформление территории государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (далее – мемориальный комплекс), которая включает в себя входную зону, центральную часть о. Цитадель, Восточный Форт.
2.2. создание концепции озеленения территории Брестской крепости в границах валов (далее – Брестская крепость) в соответствии с действующим законодательством в сфере охраны историко-культурного наследия.

3. Организатором конкурса является Брестский областной исполнительный комитет совместно с Брестским городским исполнительным комитетом и Министерством культуры Республики Беларусь (далее – организатор).

Объявлен конкурс по благоустройству и озеленению в Брестской крепости

4. Условия участия в открытом конкурсе:

4.1. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим опыт и аттестат на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а также авторским коллективам, состоящим из лиц, имеющих вышеуказанные опыт и аттестат соответствия, выразившим желание принять участие в конкурсе посредством выполнения условий подпункта 4.2 настоящего Решения оргкомитета (далее – участники), предлагается разработать общую концепцию озеленения с разработкой отдельных эскизных проектов, концепции цветочного оформления и озеленения, которые будут реализованы на территории мемориального комплекса и на территории Брестской крепости.
4.2. Участникам необходимо до 20.01.2020 по адресу электронной почты ulasiuk@list.ru (заголовок письма – «Заявка на участие в конкурсе») выслать заявку с указанием данных (название организации, проектного бюро) и реквизитами, и краткое портфолио (в свободной форме).
4.3. Участникам конкурса высылается подоснова территории крепости и необходимая информация для разработки конкурсной документации.
4.4. Участникам необходимо в срок до 20.02.2020 предоставить общий генплан с экспликацией и поясняющими схемами (планшет 1х1 м), план-схемы, визуализация озеленения и архитектурно-ландшафтные объекты благоустройства различных функциональных зон (не менее пяти зон), схемы реконструкции существующего озеленения с указанием ассортимента растений, флористических композиций (1-2 планшета 1х1 м), альбом формата А3, презентацию, а также пояснительную записку.
4.5. Условия участия в открытом конкурсе размещаются на официальных сайтах Брестского областного и городского исполнительного комитетов, Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также публикуются в средствах массовой информации.
4.6. Конкурс проходит с 04.01.2020 по 01.03.2020.

Подробнее об условиях конкурса читайте на сайте Брестского облисполкома.

 
Теги: Брест
 
 
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