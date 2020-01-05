|
Объявлен конкурс по благоустройству и озеленению в Брестской крепости
06.01.2020 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До 20 января принимаются заявки на участие в конкурсе по оформлению объектов внешнего благоустройства и озеленения мемориала «Брестская крепость-герой» и прилегающих территорий.
Целью конкурса является разработка и реализация на территории крепости ландшафтного благоустройства, озеленения, флористических решений, инсталляций в соответствии с функциональным зонированием территории, общей концепцией, градостроительной документацией (проект детального планирования исторического центра г. Бреста включая Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – далее ПДП) и проектом зон охраны, утвержденным постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 12 октября 2005 г. № 21 «Об утверждении проекта зон охраны историко-культурной ценности – «Брестская крепость».
Задачами конкурса являются:
2.1. разработка ландшафтно-флористических решений, ландшафтная организация и оформление территории государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (далее – мемориальный комплекс), которая включает в себя входную зону, центральную часть о. Цитадель, Восточный Форт.
3. Организатором конкурса является Брестский областной исполнительный комитет совместно с Брестским городским исполнительным комитетом и Министерством культуры Республики Беларусь (далее – организатор).
4. Условия участия в открытом конкурсе:
4.1. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим опыт и аттестат на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а также авторским коллективам, состоящим из лиц, имеющих вышеуказанные опыт и аттестат соответствия, выразившим желание принять участие в конкурсе посредством выполнения условий подпункта 4.2 настоящего Решения оргкомитета (далее – участники), предлагается разработать общую концепцию озеленения с разработкой отдельных эскизных проектов, концепции цветочного оформления и озеленения, которые будут реализованы на территории мемориального комплекса и на территории Брестской крепости.
Подробнее об
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 20 января принимаются заявки на участие в конкурсе по оформлению объектов внешнего благоустройства и озеленения мемориала «Брестская крепость-герой» и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)