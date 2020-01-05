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В Витебской области перерабатывающие и сельхозпредприятия получат прощение долгов

06.01.2020 09:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подробности нового проекта указа по развитию АПК Витебской области рассказала председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелики Никитиной в эфире ТРК «Витебск».

Чиновник сообщила, что в области будут созданы 7 интеграционных структур на базе перерабатывающих предприятий. В каждую интеграционную структуру будут входить не только перерабатывающие, а и ряд сельхозпредприятий, которые будут работать на принципах кооперации.

«Предусмотрено создание холдингов, которые будут формировать для себя крупные сырьевые зоны. В рамках развития этих сырьевых зон предусмотрена реструктуризация задолженности как для сельхозпредприятий, так и для перерабатывающих предприятий», — сказала А.Никитина.
 
Теги: Витебск
 
 
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Подробности нового проекта указа по развитию АПК Витебской области рассказала председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелики Никитиной в...
 
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