ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой обнаружены в Свислочи

06.01.2020 11:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ночь на 6 января в Витебске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи. 

Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемый был задержан при поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Задержанным оказался 26-летний иностранец. 

По словам фигуранта, 28 декабря он поссорился с 37-летней женщиной, у которой проживал в Минске. В ходе конфликта мужчина задушил хозяйку квартиры. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. 

Как уточняет Следственный комитет, с задержанным проводятся следственные действия. Назначено проведение ряда экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается информация, которая может иметь отношение к происшествию. 

Расследование продолжается. 

На прошлой неделе была установлена личность женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи. 

Было обнаружено тело погибшей – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В ночь на 6 января в Витебске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи.  Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Затрымалі замежніка, падазраванага ў забойстве жанчыны, чые рукі знайшлі ў сумцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика