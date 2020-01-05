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В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой обнаружены в Свислочи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ночь на 6 января в Витебске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи.
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По словам фигуранта, 28 декабря он поссорился с 37-летней женщиной, у которой проживал в Минске. В ходе конфликта мужчина задушил хозяйку квартиры. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
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Расследование продолжается.
На прошлой неделе была установлена личность женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи.
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Новости Беларуси. В ночь на 6 января в Витебске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, останки конечностей которой были найдены в Свислочи. Как...
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