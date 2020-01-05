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Бывший премьер Хорватии стал президентом

06.01.2020 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр Хорвати Зоран Миланович победил на президентских выборах, сообщает избирком страны.


© REUTERS / MARKO DJURICA

В воскресенье, 5 января, в Хорватии состоялся второй выборов главы государства. За президентское кресло боролись действующий президент Колинда Грабар-Китарович и кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович.

Согласно окончательным результатам, Миланович заручился поддержкой 52,7% избирателей, а Китарович набрала 47,3% голосов.

Китарович уже поздравила Милановича с избранием на пост, заявив, что ожидает "цивилизованной передачи власти".

"Хорватия решила, что Миланович будет президентом, и я его с этим поздравляю. Я готова ознакомить его со всем, чем я занималась, главное для Хорватии - это стабильность", - приводит ее слова агентство ХИНА.

"Я доволен, результат хороший, победа с небольшим отрывом, но честная", - сказал в свою очередь Миланович в интервью местному телевидению.


Определение внешней и внутренней политики Хорватии по конституции принадлежит правительству. Президент выполняет в большей степени представительские функции и выбирается сроком на пять лет.
 
 
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Бывший премьер-министр Хорвати Зоран Миланович победил на президентских выборах, сообщает избирком страны.
 
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