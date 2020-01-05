Источник материала: Новости Волковыска

В начале декабря сайт брестского «Динамо» сообщил , что Максим Витус покидает брестское «Динамо».

Защитник провел в команде три сезона, принял участие в 89 матчах в рамках различных турниров, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

В 2017 и 2018 году Максим вместе с «Динамо-Брест» стал обладателем Кубка Беларуси, в 2018 и 2019 – Суперкубка страны. Несколько недель назад впервые в карьере стал Чемпионом Беларуси, сообщает сайт динамовцев.

Максим даже успел в своем инстаграме попрощаться с командой и болельщиками.

И вот новый поворот в его футбольной карьере. Руководство клуба предложило волковычанину возобновить трудовые отношения и заключить контракт.