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Бывший тренер Азаренко объяснил причину расставания с ней

06.01.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бельгийский тренер Вим Фиссетт рассказал перед стартом турнира в Брисбене, почему он перешел из команды белоруски Виктории Азаренко в команду четвертой ракетки мира Наоми Осаки из Японии.



— Когда я видел Вику в Китае (в сентябре 2019-го. — Прим. TUT.BY), у нас с ней был открытый разговор, — приводит слова Фиссетта сайт Женской теннисной ассоциации. — Вике требовалось время, чтобы обдумать свое будущее. Через несколько недель она позвонила мне и сказала, что не сможет сыграть в январе и не уверена, что сможет и после. Она не хотела лишать меня возможности [работать дальше с Наоми Осакой] из-за неуверенности, которая у нее была.

«Когда мы работали в 2016-м, она была непобедимой». Вим Фиссетт знает, как вернуть Вику в лидеры мирового тенниса

Напомним, что двукратная чемпионка Australian Open (2012, 2013) Виктория Азаренко (49 WTA) пропустит первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» из-за личных проблем. 

Она отстаивает право на опеку над сыном в суде Лос-Анджелеса, и судебный процесс мешает ей провести качественную подготовку к соревнованиям.
 
 
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Бельгийский тренер Вим Фиссетт рассказал перед стартом турнира в Брисбене, почему он перешел из команды белоруски Виктории Азаренко в команду четвертой ракетки...
 
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