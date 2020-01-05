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Смерть Сулеймани дорого обойдется Трампу: Конгресс хочет ограничить его полномочия

06.01.2020 12:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие дни Палата представителей США проголосует по вопросу ограничения полномочий президента в военных вопросах.



Палата представителей Конгресса США рассмотрит резолюцию, призванную подтвердить ограничения полномочий президента Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Об этом сообщается в письме спикера Нэнси Пелоси законодателям-демократам, передает в понедельник, 6 января, CNN.

"Наш первый долг как членов Конгресса - обеспечить безопасность американского народа. По этой причине мы обеспокоены тем, что администрация предприняла эти действия без консультаций с Конгрессом и без уважения к военным полномочиям Конгресса, предоставленным ему конституцией", - говорится в документе.

Пелоси отметила, что голосование за резолюцию состоится на текущей неделе.

"Она подтверждает давно сложившиеся надзорные обязанности Конгресса, приказывая, что, если не будет предпринято никаких дальнейших действий Конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", - говорится в письме.

Пелоси также вновь напомнила, что считает убийство Сулеймани "провокационным и несоразмерным". Она подчеркнула, что такой шаг поставил под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, а также угрожает серьезным обострением напряженности в отношениях с Ираном.


Перед этим в Конгрессе напомнили Трампу, что  имеют военные полномочия, а глава государства не является диктатором.

Как сообщалось, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани
 
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа.
 
 
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В ближайшие дни Палата представителей США проголосует по вопросу ограничения полномочий президента в военных вопросах.
 
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