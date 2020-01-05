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Турсунов больше не тренирует Соболенко. Арина подыскивает нового наставника
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов прекратили сотрудничество. Об этом SPORT.TUT.BY сообщили в команде Соболенко.
К решению о расставании Арина и Дмитрий пришли в декабре, когда теннисистка проводила предсезонный сбор в Минске. При этом австралийский тренер по физподготовке Джейсон Стейси, пополнивший команду Соболенко именно при Турсунове, продолжит работать с Ариной.
Сейчас Соболенко рассматривает несколько кандидатов на роль тренера, в том числе трудившихся с игроками из топ-10 специалистов. Пока же тренером Арины выступает ее спарринг-партнер Антон Дубров. В первом для Арины поединке в 2020 году
Напомним, что Дмитрий Турсунов стал тренировать Арину Соболенко в июне 2018 года, когда она была 46-й ракеткой мира. Под руководством Турсунова Соболенко впервые в карьере сыграла финал на турнирах WTA серии «Премьер» — как раз в июне 2018-го в Истборне, а позже добыла пять одиночных титулов: в Нью-Хейвене и Ухане — в 2018-м, в Шэньчжене, Ухане и Чжухае — в 2019-м. Кроме того, в этот период Арина дебютировала в топ-10, а теперь занимает 11-е место в рейтинге WTA.
В сезоне 2019 года Соболенко и Турсунов часто конфликтовали.
— Мы ругались. Я читал нотации Арине, —
В мае 2019-го на турнире в Риме Турсунов не тренировал Арину, так как после очередной ссоры стороны решили сделать паузу. В августе в Нью-Йорке Арина и Дмитрий снова поругались, после чего Турсунов
Через день игрока и тренера примирил бывший глава Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин. Воссоединение Арины и Дмитрия справедливо считать успешной затеей, ведь оно привело к завоеванию двух трофеев в одиночном разряде и
В сезон 2020 года уже без Турсунова в команде Арина Соболенко вошла уверенно,
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Сейчас Соболенко рассматривает несколько кандидатов на роль тренера, в том числе трудившихся с игроками из топ-10 специалистов.
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