Турсунов больше не тренирует Соболенко. Арина подыскивает нового наставника

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов прекратили сотрудничество. Об этом SPORT.TUT.BY сообщили в команде Соболенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К решению о расставании Арина и Дмитрий пришли в декабре, когда теннисистка проводила предсезонный сбор в Минске. При этом австралийский тренер по физподготовке Джейсон Стейси, пополнивший команду Соболенко именно при Турсунове, продолжит работать с Ариной.

Сейчас Соболенко рассматривает несколько кандидатов на роль тренера, в том числе трудившихся с игроками из топ-10 специалистов. Пока же тренером Арины выступает ее спарринг-партнер Антон Дубров. В первом для Арины поединке в 2020 году коучинг для нее провел именно Антон.

Напомним, что Дмитрий Турсунов стал тренировать Арину Соболенко в июне 2018 года, когда она была 46-й ракеткой мира. Под руководством Турсунова Соболенко впервые в карьере сыграла финал на турнирах WTA серии «Премьер» — как раз в июне 2018-го в Истборне, а позже добыла пять одиночных титулов: в Нью-Хейвене и Ухане — в 2018-м, в Шэньчжене, Ухане и Чжухае — в 2019-м. Кроме того, в этот период Арина дебютировала в топ-10, а теперь занимает 11-е место в рейтинге WTA.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В сезоне 2019 года Соболенко и Турсунов часто конфликтовали.

— Мы ругались. Я читал нотации Арине, — рассказал нам Турсунов в октябре. — Проговаривал вещи, которые, на мой взгляд, мы должны были менять с начала года. Высказывал ей претензии и оставался неуслышанным. Мои слова воспринимались Ариной неправильно — как личное оскорбление. […] Вероятно, я перегнул палку.

В мае 2019-го на турнире в Риме Турсунов не тренировал Арину, так как после очередной ссоры стороны решили сделать паузу. В августе в Нью-Йорке Арина и Дмитрий снова поругались, после чего Турсунов объявил через Instagram о расставании с теннисисткой . Соболенко, в свою очередь, попрощалась с тренером в своем посте в Instagram.

Через день игрока и тренера примирил бывший глава Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин. Воссоединение Арины и Дмитрия справедливо считать успешной затеей, ведь оно привело к завоеванию двух трофеев в одиночном разряде и парному титулу на US Open . Попутно Арина одержала первую победу в сезоне над игроком из топ-10 в поединке против Кики Бертенс, а позже переиграла первую ракетку мира Эшли Барти и еще раз — Кики Бертенс. Кроме того, Арина победила в 10 из 11 последних матчей в 2019 году.

В сезон 2020 года уже без Турсунова в команде Арина Соболенко вошла уверенно, одержав две победы за день : сначала она взяла верх над россиянкой Маргаритой Гаспарян — 6:3, 6:0, а затем вместе с бельгийкой Элиз Мертенс отпраздновала успех в парной встрече.