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Праздники приходят и уходят - репрессии остаются: где и кого будут судить "за независимость"
Источник материала: Партизан
Репрессии против участников и участниц мирных акций за независимость Беларуси, прошедших 7, 8, 20 и 21 декабря, продолжаются.
Уже состоялись десятки судебных процессов, закончившихся крупными штрафами и сутками. По статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) были наказаны арестами на 5-15 суток одиннадцать активистов. Кого еще ждут суды за декабрьские антиинтеграционные акции? "
8 января
Суд Московского района г. Минска
активист Legalize Belarus Михаил Воронцов: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП;
активистка "Молодежного блока" Алана Гебремариам: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП.
Суд Пинского района и г. Пинска
Евгений Вядко: 11:00, ст. 23.34 КоАП;
М. Михалевич: 11:00, ст. 23.34 КоАП.
9 января
Суд Партизанского района г. Минска
политик Вячеслав Сивчик: 9:00 (каб. 4171), ч.3 ст. 23.34 КоАП;
Суд Ленинского района г. Минска
продолжение суда над Борисом Аникеевым: 12:00 (каб. 3134), ч.1 ст. 23.34 КоАП;
продолжение суда над Натальей Ладутько: 10:00, ч. 1 ст 23.34 КоАП, судья Юлия Шут;
продолжение суда над Борисом Дубровским: 10:00 (каб. 33), ч.1 ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;
продолжение суда над Виктором Ковальковым (отцом Викентием): 14:15, ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;
продолжение суда над активисткой Анной Шапутько.
Суд Фрунзенского района г. Минска
председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько: 10:00 (каб. 140), ч.1 ст. 23.34 КоАП;
Андрей Шипулин: 10:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП.
Минский городской суд
блогер Николай Масловский: 10:00 (каб. 138), ч.1 ст. 23.34 КоАП;
Суд Центрального района г. Минска
продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман. Активист до 11 января отбывает наказание (15 суток ареста) за акцию протеста против интеграции с Россией 7 декабря;
продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;
продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:15, ч. 3, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;
продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;
продолжение суда над Е. Янушковской: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр;
продолжение суда над Е. Янушковской: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;
Леонид Борщевский: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;
продолжение суда над языковедом Петром Садовским: 12:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Иван Костян;
продолжение суда над Н. Козловым: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;
продолжение суда над Ю. Татур: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;
Суд Пинского района и г. Пинска
Татьяна Кебикова: 11:00, ст. 23.34 КоАП.
Суд Первомайского района г. Витебска
Татьяна Северинец: 9:10, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.
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