Весна " подготовила расписание судов на 8-10 января. Уже состоялись десятки судебных процессов, закончившихся крупными штрафами и сутками. По статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) были наказаны арестами на 5-15 суток одиннадцать активистов. Кого еще ждут суды за декабрьские антиинтеграционные акции? "" подготовила расписание судов на 8-10 января.





8 января

Суд Московского района г. Минска

активист Legalize Belarus Михаил Воронцов: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП;

активистка "Молодежного блока" Алана Гебремариам: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП.





Суд Пинского района и г. Пинска

Евгений Вядко: 11:00, ст. 23.34 КоАП;

М. Михалевич: 11:00, ст. 23.34 КоАП.









9 января

Суд Партизанского района г. Минска

политик Вячеслав Сивчик: 9:00 (каб. 4171), ч.3 ст. 23.34 КоАП;





Суд Ленинского района г. Минска

продолжение суда над Борисом Аникеевым: 12:00 (каб. 3134), ч.1 ст. 23.34 КоАП;





продолжение суда над Натальей Ладутько: 10:00, ч. 1 ст 23.34 КоАП, судья Юлия Шут;





продолжение суда над Борисом Дубровским: 10:00 (каб. 33), ч.1 ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;





продолжение суда над Виктором Ковальковым (отцом Викентием): 14:15, ст. 23.34 КоАП, судья Алексей Кисляк;





продолжение суда над активисткой Анной Шапутько.





Суд Фрунзенского района г. Минска

председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько: 10:00 (каб. 140), ч.1 ст. 23.34 КоАП;

Андрей Шипулин: 10:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП.





Минский городской суд

блогер Николай Масловский: 10:00 (каб. 138), ч.1 ст. 23.34 КоАП;





Суд Центрального района г. Минска

продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман. Активист до 11 января отбывает наказание (15 суток ареста) за акцию протеста против интеграции с Россией 7 декабря;





продолжение суда над Максимом Урбановичем: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;





продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:15, ч. 3, ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;





продолжение суда над Андреем Хренковым: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;





продолжение суда над Е. Янушковской: 9:15, ст. 23.34 КоАП, судья Юлия Густыр;





продолжение суда над Е. Янушковской: 9:30, ст. 23.34 КоАП, судья Валерий Есьман;





Леонид Борщевский: 10.00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Татьяна Оковитая;





продолжение суда над языковедом Петром Садовским: 12:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Иван Костян;





продолжение суда над Н. Козловым: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;





продолжение суда над Ю. Татур: первая половина дня (время уточняется), судья Иван Костян;





Суд Пинского района и г. Пинска

Татьяна Кебикова: 11:00, ст. 23.34 КоАП.





Суд Первомайского района г. Витебска

Татьяна Северинец: 9:10, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.







10 января

Суд Советского района г. Минска

Ольга Быковская: 12:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП;





Суд Первомайского района г. Минска

Заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький: 9:30 (каб. 25), ч.1 ст. 23.34 КоАП;





активистка Нина Багинская: 10:15 (каб. 22), ч.3 ст. 23.34 КоАП;





журналистка "Новага часу" Диана Середюк: 10:30, ч.3 ст. 23.34 КоАП;





Суд Партизанского района г. Минска

Светлана Коваленко: 10:00, ст. 23.34 КоАП;





Суд Ленинского района г. Минска

продолжение суда над политиком Владимиром Некляевым: 10:00, ст. 23.34 КоАП, судья Марина Запасник;





писатель Владимир Орлов: 11.30, ст. 23.34 КоАП.





Суд Заводского района г. Минска

Артур Смоляков: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.





Суд Лидского района и г. Лида

Илья Шаблинский: 14:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП.









Правозащитникам "Весны" известно, что протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП составлены также на активистов Евгения Батуро, Вячеслава Косинерова, Александра Круткина, Вячеслава Сивчика и активисток Наталью Саматыю, Ольгу Ковалькову и других.





Даты судов пока им не назначены.