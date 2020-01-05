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«Нафтан» начал переработку первой в 2020 году партии нефти из России

06.01.2020 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Нафтан» начал переработку первой в 2020 году партии нефти из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому моменту на предприятие поступило 26,5 тысяч тонн «черного золота».

Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума

«Нафтан» начал переработку первой в 2020 году партии нефти из России

Известно, что пока сохраняется минимальная загрузка НПЗ. Экспорт нефтепродуктов не возобновлен. Напомним, о договоренности с российской стороной на поставку нефти в нашу страну стало известно 4 января.

Тем временем на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, как сообщает «Белнефтехим», поставок пока нет.

Беларусь и Россия договорились о ценах на газ на январь и февраль 2020 года

«Нафтан» начал переработку первой в 2020 году партии нефти из России

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Новости Беларуси. «Нафтан» начал переработку первой в 2020 году партии нефти из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому моменту на предприятие...
 
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