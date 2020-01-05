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Что следует знать о ввозе и хранении охолощенного оружия?

06.01.2020 13:43 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Что следует знать о ввозе и хранении охолощенного оружия?

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30.08.2002 № 473 «О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь» (далее – Указ), охолощенное оружие – это оружие, предназначенное для имитации выстрела из него специальными имитационными боеприпасами, возможность использования в котором других типов боеприпасов без проведения специальных ремонтных работ исключена.

Согласно подпункту 31.5 пункта 31 Порядка оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь, утвержденного Указом, охолощенное оружие относится к коллекционируемому виду оружия.

Названным оружием в Республике Беларусь могут владеть музеи, экспертные и специально созданные для этих целей учреждения государственных воинских формирований и военизированных организаций, таможенных органов и органов прокуратуры, а также юридические лица и граждане, имеющие специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности, связанной со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов (составляющая работа и услуга – коллекционирование и экспонирование оружия и боеприпасов).

Таким образом, ввоз и хранение на территории Республики Беларусь охолощенного оружия возможно при наличии вышеназванного специального разрешения (лицензии).

Одновременно информирую, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 13.11.2001 «Об оружии» все ввозимые на территорию Республики Беларусь модели служебного и гражданского оружия и боеприпасов, а также конструктивно сходные с оружием изделия подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

По вопросам сертификации оружия необходимо обращаться в Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь (г. Минск, ул. Кальварийская, 43, тел. +37517 308-61-22).

Следует также отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия, которые присутствуют в охолощенном оружии, влекут уголовную ответственность в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Начальник Ганцевичского РОВД

подполковник милиции В.В. Кулешов

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Теги: Минск
 
 
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30.08.2002 № 473 «О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского
 
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