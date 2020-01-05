ГАИ назвала участки дорог, на которых будет повышена скорость движения

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД. В настоящее время скоростной режим уже повышен на участках автомобильных дорог Р28, Р58, Р80, сообщили представители УГАИ МВД.

В список мест повышения скоростных режимов вошли также участки автодорог М1, М3, М5, М6, М8, Р20, МКАД. Мероприятия по повышению скоростных режимов реализуются владельцами автомобильных дорог в установленном порядке и будут завершены до 1 марта 2020 года.

















*СДКС – стационарный датчик контроля скорости.