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ГАИ назвала участки дорог, на которых будет повышена скорость движения

06.01.2020 13:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ назвала участки дорог, на которых будет повышена скорость движения
Фото из открытых источников

В Беларуси принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД. В настоящее время скоростной режим уже повышен на участках автомобильных дорог Р28, Р58, Р80, сообщили представители УГАИ МВД.

В список мест повышения скоростных режимов вошли также участки автодорог М1, М3, М5, М6, М8, Р20, МКАД. Мероприятия по повышению скоростных режимов реализуются владельцами автомобильных дорог в установленном порядке и будут завершены до 1 марта 2020 года.

ГАИ назвала участки дорог, на которых будет повышена скорость движения
 
ГАИ назвала участки дорог, на которых будет повышена скорость движения
 
ГАИ назвала участки дорог, на которых будет повышена скорость движения
 
ГАИ назвала участки дорог, на которых будет повышена скорость движения
 

*СДКС – стационарный датчик контроля скорости.

 
 
Ссылка на источник 64
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В список вошли 19 участков республиканских автомобильных дорог и МКАД.
 
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