Недолайканный президент

Любопытная тенденция последнего времени: официальные СМИ стали скрывать лайки под публикацией в интернете выступлений глав государств.





Сильно позабавило пользователей отключение счетчиков под новогодними обращениями Владимира Путина и Александра Лукашенко. Похоже, очень уж угрожающе выглядела «народная любовь» в том огромном количестве дизлайков, которые граждане поставили своим лидерам.





К примеру, обращение Александра Лукашенко до того, как телеканал ОНТ скрыл статистику, набрало 4,6 тысячи дизлайков при 1,7 тысячи лайков.





Не горели любовью и зрители телеканала СТВ. А телеканал БТ и вовсе решил не публиковать видео – от греха подальше.





С новогодним обращением Путина ситуация выглядела еще более плачевно: до того момента, как счетчики были отключены, он набрал на «Первом канале» 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.









И вся эта ситуация любопытна по многим причинам. В стране, где власти окончательно уничтожили независимую социологию, где результаты выборов — это хотелки одного конкретного человека, именно лайки стали самым красноречивым показателем реальной поддержки президента.





Конечно, зеркально проецировать все на рейтинг было бы опрометчиво, но кое-какое представление о народной любви они все же дают. Да и как еще в наших реалиях можно, не опасаясь оказаться за решеткой (по крайней мере, пока), высказать свое мнение и увидеть мнение других?





Это, похоже, поняли и сами власти. Не зря же так тщательно пытаются они скрыть все эти счетчики.





Но тут они явно перемудрили. Ведь по сути, чего добились? Вся эта история с запретом только больше привлекла к себе внимание. Теперь даже те, кто не сильно обращал внимание на всякие там лайки, знают, что с народной любовью к президенту «что-то не так».